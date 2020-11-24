Верховный суд Невады утвердил Байдена победителем на выборах

НЬЮ-ЙОРК, 24 ноября. /ТАСС/. Власти штата Невада утвердили победу демократа Джозефа Байдена по итогам голосования на выборах президента США в этом штате. Об этом сообщило во вторник агентство Associated Press .

По его данным, Верховный суд Невады по согласованию с офисом секретаря штата утвердил победу Байдена. Согласно последним данным, размещенным на сайте властей штата, демократ набрал 50% голосов избирателей, его соперника - республиканца Дональда Трампа - поддержали 47,7% проголосовавших. Отрыв демократа превышает 33,5 тыс. голосов.

Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Согласно оценкам ведущих американских СМИ, Байден заручился поддержкой более 270 выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над Трампом в борьбе за пост главы государства. Демократ объявил о своей победе на выборах. Баллотирующийся на второй срок Трамп не признал поражения и заявил о решении обращаться в суды относительно подсчета голосов избирателей, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.

До 23 ноября власти штатов обязаны были подсчитать бюллетени, присланные по почте, в том числе американцами, находившимися за пределами страны. До 12 декабря должны быть утверждены результаты голосования по каждому штату. 14 декабря должны проголосовать члены коллегии выборщиков. 6 января 2021 года на совместном заседании обеих палат Конгресса должны быть утверждены результаты голосования коллегии выборщиков, а 20 января пройдет церемония инаугурации избранного президента.