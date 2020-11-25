Пашинян: разблокированиe транспортных связей изменит всю логику развития в регионе

ЕРЕВАН, 25 ноября. /ТАСС/. Политическая договоренность о разблокировании транспортных связей, которая содержится в совместном заявлении лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября, может изменить всю экономическую ситуацию в регионе. Такое мнение высказал премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью ТАСС .

"Это очень важный момент, - сказал он, комментируя этот пункт трехстороннего заявления. - И я думаю, что в ближайшем будущем мы должны сконцентрироваться на этом. Потому что, когда мы говорим об экономической стабилизации не только в Армении, но и во всем регионе, мы должны предпринять конкретные шаги".

Пашинян отметил, что сложная экономическая ситуация характерна сегодня не только для Армении. "Во всех странах региона и во всем мире [ситуация] не очень хорошая, и это связано с пандемией коронавируса. То есть это глобальная проблема, это региональная проблема. И та политическая договоренность, которая есть, о разблокировании транспортных коммуникаций, конечно же, может стать отправной точкой для изменения не только экономической ситуации в регионе, но и всей логики экономического развития в нашем регионе", - сказал он.

Премьер Армении подчеркнул, что рассчитывает на реализацию данного положения. "Я надеюсь, что те политические договоренности, которые зафиксированы в совместном заявлении, нам удастся воплотить в жизнь. В частности, я имею в виду разблокирование экономической инфраструктуры, железных дорог и так далее", - пояснил он.