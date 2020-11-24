Алиев и Путин обсудили выполнение заявления по Карабаху

БАКУ, 24 ноября. /ТАСС/. Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев обсудили во вторник ситуацию в Нагорном Карабахе после прекращения боевых действий, а также установление связей между руководством российских миротворцев в регионе с азербайджанской стороной. Об этом сообщила пресс-служба главы азербайджанского государства.

"Во время телефонного разговора были обсуждены вопросы, связанные с выполнением пунктов совместного заявления президента Азербайджанской Республики, президента Российской Федерации и премьер-министра Армении [Никола Пашиняна], выражено удовлетворение устойчивым режимом прекращения огня, установлением тесных контактов между руководством российской миротворческой миссии и руководством соответствующих структур Азербайджана", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, главы двух государств также обсудили вопросы оказания гуманитарной помощи азербайджанскому и армянскому населению. Кроме того, отмечается в тексте, была затронута тема строительства транспортной инфраструктуры и открытия транспортных коммуникаций в соответствии с пунктами совместного заявления.

"Была выражена уверенность в том, что в регионе будет обеспечен долгосрочный мир", - указывается в сообщении.

Путин, Алиев и Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно договоренностям, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, а в регионе размещаются российские миротворцы.