Байден заявил, что "Америка вернулась" и будет играть ведущую роль в мире

ВАШИНГТОН, 24 ноября. /ТАСС/. Следующая американская администрация будет бросать вызов противнику и не станет отвергать союзников. Такую позицию изложил во вторник во время своего выступления Джозеф Байден, считающийся избранным президентом США.

"Америка вернулась. Мы будем играть ведущую роль в мире, а не отступать от него <...>, не отвергать наших союзников, отстаивать свои ценности", - сказал демократ, который, согласно оценкам ведущих СМИ США, одержал победу на прошедших 3 ноября выборах главы государства.

"Америка готова бросить вызов нашим противникам и сотрудничать с нашими традиционными союзниками", - отметил Байден.

Он представлял ключевых кандидатов на посты в своей администрации, которые будут отвечать за внешнюю политику и национальную безопасность. "Они воплощают мои основные убеждения, что Америка сильнее всех, когда она работает со своими союзниками. В целом эта команда добилась одних из самых важных достижений в области национальной безопасности и дипломатии за последнее время. Несмотря на то, что эта команда обладает непревзойденным опытом и достижениями, они также отражают идею о том, что мы не можем справиться с вызовами со старым мышлением, не изменяя привычек", - добавил Байден.

Выборы в США прошли 3 ноября. Согласно оценкам ведущих американских СМИ, демократ Байден заручился поддержкой более 270 членов коллегии выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над республиканцем, действующим президентом Дональдом Трампом. Тем не менее глава государства не признал поражения и заявил о намерении обращаться в суды с требованием о проведении пересчета голосов избирателей, поскольку, по его убеждению, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.