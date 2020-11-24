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Суд прекратил расследование в отношении вице-президента Аргентины по одному из дел

Расследование в отношении Кристины Фернандес де Киршнер прекращено по делу о махинациях с предоставлением госсубсидий

БУЭНОС-АЙРЕС, 24 ноября. /ТАСС/. Аргентинский судья Марсело де Гиорги постановил прекратить расследование в отношении экс-президента Кристины Фернандес де Киршнер по делу о махинациях с предоставлением госсубсидий из-за недостатка доказательств ее причастности. Об этом сообщила во вторник газета El Nacion.

По ее данным, решение о прекращении расследования, помимо Фернандес де Киршнер, коснется еще 212 фигурантов дела.

В марте 2019 года аргентинский судья Клаудио Бонадио возбудил в отношении Фернандес де Киршнер, которая с 2007 по 2015 год занимала пост президента, дело по обвинению в махинациях при предоставлении государством субсидий транспортным компаниям. В рамках расследования этого дела Бонадио просил Конгресс снять с экс-главы государства парламентскую неприкосновенность, которую она получила после избрания в Сенат, для ее ареста.

Фернандес де Киршнер является также фигурантом других уголовных дел. Ее обвиняют в растрате, отмывании денег, коррупции и препятствовании расследованию теракта.

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