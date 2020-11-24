Салливан заявил, что новая администрация США переосмыслит обеспечение нацбезопасности

НЬЮ-ЙОРК, 24 ноября. /ТАСС/. Новая администрация США переосмыслит обеспечение национальной безопасности страны в свете сохраняющихся угроз. С таким заявлением выступил во вторник Джейк Салливан, которого демократ Джозеф Байден выдвинул на должность помощника президента по национальной безопасности. Трансляция велась на сайте переходной команды демократа.

"Мы будем неустанно проявлять бдительность перед лицом сохраняющихся угроз - начиная ядерным оружием и заканчивая терроризмом, - обратился он к Байдену. - Но вы также просили нас переосмыслить обеспечение национальной безопасности в свете целого ряда беспрецедентных кризисов, с которыми мы столкнулись как внутри нашей страны, так и за рубежом". По словам Салливана, к ним относятся "пандемия, экономический и климатический кризис, потрясения в сфере технологий, угрозы демократии, отсутствие расовой справедливости и неравенство во всех его проявлениях".