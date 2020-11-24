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Харрис: США придется вновь собрать свои альянсы и перестроить институты внешней политики

ВАШИНГТОН, 24 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты должны будут вновь собрать свои альянсы, а также перестроить и укрепить институты национальной безопасности и внешней политики. Об этом заявила во вторник во время своего выступления Камала Харрис, считающаяся избранным вице-президентом США.

"Нам нужно будет вновь собрать и обновить альянсы, в которых участвует Америка, перестроить и укрепить институты национальной безопасности и внешней политики, которые обеспечивают нашу безопасность и способствуют продвижению национальных интересов", - сказала она. 

Теги
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