Байден заявил, что его кандидат на пост госсекретаря Блинкен вернет доверие к Госдепу

НЬЮ-ЙОРК, 24 ноября. /ТАСС/. Демократ Джозеф Байден, объявивший о своей победе на президентских выборах в США, выразил уверенность в том, что Энтони Блинкен на посту госсекретаря вернет доверие к американскому внешнеполитическому ведомству.

"Я выдвигаю Тони Блинкена на пост госсекретаря. Это один из наиболее подготовленных к этой должности людей, - сказал Байден во вторник в ходе выступления, которое транслировалось на его сайте. - По моему мнению, никто не готов к ней так же хорошо, как он". Демократ отметил опыт работы Блинкена "на Капитолийском холме, в Белом доме и в Госдепартаменте".

"Он трудился во благо американцев вне зависимости от места службы", - подчеркнул демократ. "Он вернет в Госдепартамент понятие морали и восстановит доверие [к внешнеполитическому ведомству], где началась его правительственная карьера", - подчеркнул Байден. "Я видел его в работе. Тони входит в число моих ближайших и наиболее надежных советников", - заключил он.

Блинкен в администрации 44-го президента США Барака Обамы занимал пост заместителя главы внешнеполитического ведомства, а также помощника по национальной безопасности. В последнее время являлся советником Байдена в предвыборной гонке.

В прошлом Блинкен не раз высказывался за введение санкций против России. В августе он выражал уверенность в том, что Байден в случае победы на выборах мог бы пойти на продление срока действия российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Блинкен отмечал, что демократы в случае прихода в Белый дом намерены проводить жесткую политику в отношении РФ.

Выборы в США

Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Согласно оценкам ведущих американских СМИ, Байден заручился поддержкой более 270 выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над республиканцем Дональдом Трампом в борьбе за пост главы государства. Демократ объявил о своей победе на выборах. Баллотирующийся на второй срок Трамп не признал поражения и заявил о решении обращаться в суды относительно подсчета голосов избирателей, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.

До 23 ноября власти штатов обязаны были подсчитать бюллетени, присланные по почте, в том числе американцами, находившимися за пределами страны. До 12 декабря должны быть утверждены результаты голосования по каждому штату. 14 декабря должны проголосовать члены коллегии выборщиков. 6 января 2021 года на совместном заседании обеих палат Конгресса должны быть утверждены результаты голосования коллегии выборщиков, а 20 января пройдет церемония инаугурации избранного президента.