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Эрдоган и Путин обсудили Нагорный Карабах, Ливию и Сирию

Эрдоган и Путин обсудили по телефону Нагорный Карабах, Ливию и Сирию - канцелярия турецкого лидера.

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Путин, Владимир ВладимировичСирияТурцияРоссияЛивияЭрдоган, Реджеп Тайип
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