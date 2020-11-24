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Выборы президента США - 2020

Байден: новая администрация США восстановит глобальное и моральное лидерство страны

Нужно исцелить и объединить Соединенные Штаты, считает демократ

ВАШИНГТОН, 24 ноября. /ТАСС/. Новая вашингтонская администрация восстановит глобальное и моральное лидерство США, переосмыслив внешнюю политику страну. Об этом заявил во вторник во время своего выступления демократ Джозеф Байден, считающийся избранным президентом США.

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"Все вместе эти государственные служащие (новая администрация - прим. ТАСС) восстановят <...> глобальное лидерство Америки и ее моральное лидерство. Они сделают так, чтобы наши военнослужащие, дипломаты и сотрудники спецслужб могли выполнять свою работу вне политики", - сказал он. "Они не только восстановят, но также переосмыслят американскую внешнюю политику", - добавил Байден.

"Давайте начнем эту работу: исцелить и объединить Америку, а также и весь мир", - призвал он.

Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Согласно оценкам ведущих американских СМИ, Байден заручился поддержкой более 270 выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над республиканцев Дональдом Трампом в борьбе за пост главы государства. Демократ объявил о своей победе на выборах. Баллотирующийся на второй срок Трамп не признал поражения и заявил о решении обращаться в суды относительно подсчета голосов избирателей, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Выборы президента США - 2020
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