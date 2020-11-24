Керри заявил, что следующая администрация США будет добиваться новых соглашений по климату

НЬЮ-ЙОРК, 24 ноября. /ТАСС/. Следующая администрация США будет добиваться заключения новых международных договоренностей, направленных на борьбу с изменением климата на планете. Это подчеркнул во вторник Джон Керри, которого предположительный победитель президентских выборов в США Джозеф Байден назначил своим специальным посланником по климату.

"Чтобы положить конец этому кризису, сплотиться должен весь мир. Вы правы, собираясь вернуться в Парижское [соглашение] в первый же день [пребывания у власти]. И вы правы, понимая, что одного Парижского [соглашения] недостаточно", - заявил Керри, обращаясь к Байдену.

"На глобальной встрече в Глазго через год все страны должны вместе продемонстрировать амбиции, или мы все вместе потерпим поражение. А поражение - это не вариант", - подчеркнул Керри. Его и других своих выдвиженцев на высокие посты в сфере внешней политики и национальной безопасности США представил в Уилмингтоне (штат Делавэр) Байден. Под совещанием в Глазго Керри имел в виду 26-ю конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Это мероприятие пройдет в ноябре 2021 года.

Бывший госсекретарь США Керри заверил, что Байден решительно настроен на борьбу с изменением климата. Кроме того, экс-руководитель американского внешнеполитического ведомства выразил мнение, что курс новой вашингтонской администрации, предусматривающий более активную охрану окружающей среды, позволит в том числе создать "миллионы [новых] рабочих мест среднего класса", оставить "выздоравливающую планету следующим поколениям".

О назначении Керри Байден официально объявил в понедельник. Кроме того, Байден выдвинул на пост госсекретаря США в своей администрации Энтони Блинкена и произвел ряд других кадровых назначений.