Макрон считает, что отмена карантина во Франции возможна с 15 декабря

ПАРИЖ, 24 ноября. /ТАСС/. Власти Франции могут отменить режим карантина 15 декабря. Об этом президент Франции Эмманюэль Макрон заявил во вторник в ходе телеобращения к нации.

"В зависимости от развития ситуации и эпидемиологических показателей карантин может быть отменен 15 декабря", - сказал французский лидер. В то же время он сообщил, что с отменой карантина будет введен комендантский час с 21:00 до 07:00. Исключение будет сделано только на Рождество и Новый год - 24 и 31 декабря.

"Таким образом, начиная с 15 декабря все смогут вновь свободно перемещаться по стране без специального разрешения, в том числе между различными регионами, а также справить Рождество вместе с родственниками", - подчеркнул президент.

В то же время Макрон пояснил, что отмена карантина возможна, если число ежедневно выявляемых случаев заражения коронавирусом "будет ниже 5 тыс.", а в реанимации будут находиться "не более 2-3 тыс. человек". При этом он призвал население воздержаться от переездов без веской причины.

После отмены карантина крупные собрания и скопления людей останутся по-прежнему запрещенными, как и праздничные мероприятия. Парки, аттракционы, бары, рестораны останутся закрытыми, сообщил Макрон. Кинотеатры, театры и музеи смогут возобновить свою работу.

Смягчение ограничений

Власти Франции приняли решение смягчить с 28 ноября карантинные меры, принятые в конце октября в связи с распространением нового коронавируса. Он отметил, что "с ближайшей субботы прогулки и физическая активность на улице будут разрешены в пределах 20 км и в течение 3 часов". Кроме того, "будет позволена внеклассная активность школьников на свежем воздухе". "Также будет разрешена работа магазинов до 21:00 по парижскому времени при соблюдении строгих санитарных мер", - сказал Макрон.

Французский лидер подчеркнул, что "благодаря общим усилиям удалось замедлить распространение вируса во Франции". "Число случаев заражения, которое мы фиксируем ежедневно, серьезно снизилось в последнее время", - указал он. Так, по его словам, "в последнюю неделю в среднем отмечается около 20 тыс. случаев инфицирования, в то время как до этого было зафиксировано 60 тыс. случаев заражения в день". Президент Франции отметил, что "пик второй волны коронавируса пройден".

Открытие ресторанов

Третий этап снятия коронавирусных ограничений во Франции начнется с 20 января, возобновят работу рестораны, будет восстановлена очная форма занятий в лицеях (средняя школа) и университетах. "В районе 20 января мы сможем принять решение о снятии новых ограничений. Если суточный прирост новых случаев не будет превышать 5 тыс., то спортивные залы и рестораны смогут возобновить работу, будет отменен комендантский час (который введут в конце ноября на втором этапе снятия ограничений - прим. ТАСС)", - заявил французский лидер. Он добавил, что занятия в лицеях смогут возобновиться в очной форме "с присутствием всех учеников". А спустя две недели аналогичное решение будет принято и в отношении университетов.

Глава государства напомнил о государственной программе поддержке предприятий, которые вынуждены были приостановить работу из-за введения ограничений. "Рестораны, бары, дискотеки и спортзалы смогут возместить 20% своего оборота, независимо от его размера в 2019 году за аналогичный период. Для некоторых это более предпочтительный вариант, чем €10 тыс. в месяц из фонда помощи", - сказал он.

"Мы должны любой ценой избежать третьей волны эпидемии и третьего периода самоизоляции", - подчеркнул Макрон. В этой связи он призвал людей проявить максимальную осторожность в праздничный период и минимизировать встречи с родственниками и друзьями, чтобы защитить их и скорее вернуться к более привычному укладу жизни.

Вакцинация

Жители Франции смогут пройти вакцинацию от коронавируса в добровольном порядке, она не будет обязательной для всех, заявил Макрон. "Вакцинация должна проходить в ясном и прозрачном ключе, на каждом этапе должна предлагаться вся информация: и о том, что нам известно, и о том, чего мы не знаем. Я также хочу выразиться ясно: я не буду делать вакцинацию обязательной, - подчеркнул он. - Мы начнем вакцинацию наиболее уязвимого населения, а также самых пожилых в конце декабря или начале января".

Макрон уточнил, что в стране будет распространяться несколько препаратов, "некоторые будут доступны уже в декабре и январе", а "второе поколение" появится весной. Он также заверил, что власти Франции и институты Евросоюза прикладывают все усилия по обеспечению необходимого запаса доз, договариваясь о поставках с различными фирмами и максимизируя производство на территории Европы. "Первые вакцины, в соответствии с результатами клинических исследований, могут распространяться с разрешения компетентных властей", - заявил он, уточнив, что оценкой безопасности препаратов будет также заниматься отдельный научный комитет.

"Возвращение к нормальной жизни не случится на следующий же день, но я уверен, что мы сможем взять под контроль эпидемию на продолжительный срок", - подчеркнул президент.

Во Франции с 30 октября был повторно введен режим самоизоляции в связи с ростом числа случаев заражения коронавирусом. В стране закрыты кафе, рестораны, бары, спортивные залы и клубы, запрещена работа магазинов, продающих товары не первой необходимости.

Выход на улицу в настоящий момент разрешен только для поездки на работу, по неотложным семейным делам, для визита к врачу, получения социальной помощи, для явки в суд. Штраф за нарушение правил карантина составляет €135.