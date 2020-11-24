Пентагон: соглашения по урегулированию в Нагорном Карабахе на данном этапе соблюдаются

ВАШИНГТОН, 24 ноября. /ТАСС/. Соглашения о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, достигнутые по итогам трехстороннего заявления лидеров России, Азербайджана и Армении, в настоящий момент соблюдаются, и американская сторона приветствует такое развитие событий. Об этом заявил во вторник на брифинге для журналистов официальный представитель Минобороны США Джонатан Хоффман.

"К счастью, я могу сказать, что сейчас есть мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией, которое, судя по всему, соблюдается на данном этапе", - сказал он.

27 сентября в Нагорном Карабахе обострилась ситуация, на спорной территории начались активные бои. 9 ноября президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе с 00:00 мск 10 ноября. Военные подразделения Азербайджана и Армении остановились на занимаемых позициях, а в регионе развернули силы российских миротворцев.