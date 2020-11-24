В Пентагоне сообщили, что провели встречу с командой Байдена по передаче полномочий

ВАШИНГТОН, 24 ноября. /ТАСС/. Представители Пентагона и команды демократа Джозефа Байдена, одержавшего, по оценкам СМИ, победу на президентских выборах 3 ноября, провели во вторник встречу по вопросу передачи полномочий. Об этом сообщил на брифинге директор структуры, отвечающей за предоставление услуг главе министерства и подразделениям военного ведомства, Томас Мьюр. Мьюра назначили в руководство целевой группы по передаче власти.

"Прошлым вечером мы получили уведомление от главы Управления по общим вопросам администрации (GSA) [Эмили Мерфи] относительно передачи полномочий. Вчера глава переходной команды [демократа Джозефа] Байдена связывался со мной, у нас был разговор, общение по электронной почте, - сказал он. - Мы провели утром первую встречу между министерством и командой Байден-Харрис. Это идет в русле закона о передаче президентской власти, меморандума о взаимопонимании между Белым домом и командой Байден-Харрис и политики министерства".

"Мы [действуем] в соответствии с требованиями, своей ответственностью согласно закону о передаче президентской власти, - отметил Мьюр. - Ждем с нетерпением продолжения сотрудничества по вопросу транзита".

В соответствии с американским законодательством именно глава GSA должен вынести официальное заключение о том, кто является избранным президентом. В понедельник телекомпания CNN сообщила, что GSA информировало Байдена о готовности начать процедуру передачи ему президентской власти в стране. В своем письме Мерфи отметила, что разрешит демократу и его помощникам пользоваться "ресурсами и услугами" для содействия "в случае передачи президентских полномочий". Руководитель управления подчеркнула, что в ее полномочия не входит принятие решений "по судебным разбирательствам и пересчетам" голосов. По ее словам, "победитель выборов будет определен в рамках электорального процесса, детально изложенного в конституции", а также в соответствии с федеральными законами и законами штатов.

Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Согласно оценкам ведущих американских СМИ, Байден заручился поддержкой более 270 выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над республиканцем Дональдом Трампом в борьбе за пост главы государства. Байден заявил, что одержал верх. Баллотирующийся на второй срок Трамп не признал поражение и сообщил о решении обращаться в суды относительно подсчета голосов избирателей, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.