Байден заявил, что Майоркас на посту главы МВБ займется внутренними и внешними угрозами

НЬЮ-ЙОРК, 24 ноября. /ТАСС/. Кандидат на пост главы Министерства внутренней безопасности США Алехандро Майоркас выдвинут на одну из самых ответственных позиций в администрации, где ему предстоит заняться вопросами защиты страны от внутренних и внешних угроз. Об этом заявил во вторник Джозеф Байден, объявивший о своем избрании на пост президента, выступая в городе Уилмингтон (штат Делавэр) на церемонии представления членов его будущей администрации.

"Это один из самых ответственных постов в администрации, - подчеркнул он. - Министр внутренней безопасности обязан обеспечить нам защиту от угроз внутри страны и от угроз из-за рубежа. Кроме того, на этом посту он должен будет восстановить нашу нарушенную систему иммиграции после нескольких лет царящего в этой системе хаоса".

Байден подчеркнул, что Майоркас - "это опытный руководитель, пользующийся авторитетом как среди демократов, так и среди республиканцев". В частности, отметил он, Майоркас занимался вопросами защиты от киберугроз и вопросами восстановления районов, пострадавших от стихийных бедствий. "Я горжусь тем, что впервые это министерство возглавит иммигрант, испаноговорящий американец, который знает, что Америка - это страна законов и моральных ценностей", - подчеркнул Байден.

Со своей стороны Майоркас, который участвовал в переговорах с Кубой при администрации Барака Обамы, отметил, что перед МВБ "стоит почетная миссия - обеспечить безопасность американцев и содействовать сохранению гордых традиций страны, приветствующей прибывающих сюда людей".