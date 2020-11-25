Reuters: Белый дом разрешил предоставлять Байдену ежедневные президентские разведсводки

ВАШИНГТОН, 25 ноября. /ТАСС/. Белый дом разрешил предоставлять демократу Джозефу Байдену, уже более двух недель назад названному ведущими американскими СМИ победителем на выборах главы государства, ежедневные секретные отчеты, которые составляют для президента разведслужбы. Об этом сообщило во вторник со ссылкой на источник в действующей администрации агентство Reuters .

Оно отмечает, что теперь у Байдена будет доступ к последним разведывательным данным, касающимся угроз национальной безопасности США.

Всеобщие выборы в стране прошли 3 ноября. Согласно журналистским оценкам, Байден заручился поддержкой более 270 выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над республиканцем Дональдом Трампом в борьбе за пост главы государства. Демократ заявил, что одержал верх. Баллотирующийся на второй срок Трамп не признал поражение и объявил о решении обращаться в суды относительно подсчета голосов, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.

В понедельник телекомпания CNN сообщила, что Управление по общим вопросам администрации США проинформировало Байдена о готовности начать процедуру передачи ему президентских полномочий от администрации действующего американского лидера. В свою очередь Трамп в понедельник рекомендовал главе управления, а также членам своей администрации "делать то, что необходимо", имея в виду первоначальные процедуры, связанные с переходом полномочий к следующей администрации. Таким образом, республиканец, по сути, распорядился начать процесс передачи власти Байдену, однако не стал при этом признавать свое поражение на выборах и дал понять, что намерен продолжать судебные тяжбы, веря в свою победу.