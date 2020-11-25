Азербайджанские войска вошли в Кельбаджарский район

БАКУ, 25 ноября. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Азербайджана в среду начали входить в Кельбаджарский район. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны страны.

"Согласно трехстороннему заявлению, подписанному президентами Азербайджанской Республики, Российской Федерации и премьер-министром Республики Армения, подразделения азербайджанской армии 25 ноября вошли в Кельбаджарский район", - говорится в сообщении.

В Нагорном Карабахе 27 сентября обострилась ситуация, на спорной территории начались активные бои. Баку и Ереван оспаривают принадлежность региона с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно договоренностям, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, а в регионе будут размещены российские миротворцы. Кроме того, Алиев уточнял, что, согласно договоренностям, Агдамский район будет возвращен Азербайджану до 20 ноября, Кельбаджарский район - до 15 ноября, Лачинский район - до 1 декабря.

Позже Баку согласился перенести срок передачи Кельбаджарского района Азербайджану на 25 ноября.