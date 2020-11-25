Федеральная комиссия по связи США отказалась исключить ZTE из списка угроз нацбезопасности

ВАШИНГТОН, 25 ноября. /ТАСС/. Федеральная комиссия по связи США (FCC) отказалась пересмотреть свое решение о признании китайской телекоммуникационной компании ZTE угрозой нацбезопасности страны. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении ведомства.

"После повторного обращения к материалам дела ведомство не нашло оснований для пересмотра решения", - подчеркивается в документе.

Решение о признании китайских телекоммуникационных компаний Huawei и ZTE угрозой для национальной безопасности США было принято FCC в июне. Оно запрещало использовать средства из фонда комиссии на закупку оборудования и получение услуг от Huawei и ZTE, а также от их дочерних и материнских компаний. Позднее ZTE обратилась в ведомство с просьбой пересмотреть это решение.

В августе 2019 года в США вступил в силу запрет на закупку и использование американскими государственными учреждениями телекоммуникационного оборудования китайских компаний ZTE и Huawei. Соответствующие меры распространяются на системы видеонаблюдения и оборудование китайских компаний Hytera Communications Corporation, Hangzhou Hikvision Digital Technology и Dahua Technology, а также их дочерних предприятий. Налагается запрет и на приобретение услуг у перечисленных юридических лиц.

15 мая 2019 года президент США Дональд Трамп подписал указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры страны от внешних угроз. В результате Минторг США с 17 мая прошлого года внес Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности, что серьезно ограничило возможности компании закупать высокотехнологичное оборудование в Соединенных Штатах. Впоследствии это ведомство выдало, а затем продлевало генеральную лицензию, которая возобновила право обслуживать сети и предоставлять обновления программного обеспечения для мобильных устройств компании. Власти США несколько раз продлевали ее действие.

В августе 2018 года Трамп подписал указ, который запретил правительственным ведомствам США использовать оборудование, произведенное Huawei и ZTE. Представители американских властей неоднократно утверждали, что Huawei и ZTE представляют угрозу безопасности страны. Компания Huawei неоднократно опровергала критику в свой адрес.