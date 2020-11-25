Генсек ООН призвал власти Эфиопии защитить гражданское население штата Тыграй

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность ситуацией в штате Тыграй в Эфиопии, где с начала ноября идет вооруженный конфликт между правительством и мятежниками, и призвал федеральные власти защитить гражданское население. Об этом сообщил в среду официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь [ООН] глубоко обеспокоен развитием ситуации в эфиопском регионе Тыграй и его окрестностях. На фоне сообщений о возможном военном наступлении на столицу региона [Тыграй города] Мэкэле он настоятельно призывает лидеров Эфиопии сделать все возможное для защиты гражданского населения, соблюдения прав человека и обеспечения гуманитарного доступа для оказания необходимой помощи", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ООН.

Как отметил Дюжаррик, генсек призвал обеспечить свободное перемещение лиц между штатами страны и через государственную границу. Гутерриш также выразил поддержку мирной инициативе председателя Африканского союза Сирила Рамапосы и призвал "все стороны воспользоваться этой возможностью, чтобы снизить напряжение" в регионе.

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед распорядился 4 ноября начать военную операцию на севере страны против отрядов Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ), которые днем ранее напали на объекты Северного командования, убили оставшихся верными федеральному правительству военных и захватили тяжелое вооружение. Против руководства НФОТ выдвинуты обвинения в государственной измене. Передовые части эфиопской армии находятся сейчас в 50 километрах от Мэкэле и завершают окружение города.