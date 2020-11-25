СМИ: ВВС Израиля атаковали позиции сирийской армии к югу от Дамаска

ТАСС, 25 ноября. Средства ПВО сирийских вооруженных сил отражают ракетные удары со стороны Израиля по окрестностям Дамаска. Об этом сообщил в среду телеканал Al Ekhbariya.

По его информации, израильские ВВС атаковали район Джебель-эль-Маниа к югу от сирийской столицы и армейские позиции возле населенного пункта Рувейхана в провинции Эль-Кунейтра. Удары наносятся со стороны оккупированных Голанских высот.

В прямом эфире телеканала видно, как сирийские военнослужащие ведут заградительный огонь по воздушным целям. Небо освещается залпами зенитных установок.

Сведений о потерях среди личного состава не поступало. По предварительным данным, в результате атаки нанесен только материальный урон.