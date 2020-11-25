Суд в США прекратил производство по делу об убийстве сотрудником ФБР выходца из Чечни

НЬЮ-ЙОРК, 25 ноября. /ТАСС/. Федеральный суд Среднего округа штата Флорида прекратил производство по иску, который был подан к сотруднику Федерального бюро расследований (ФБР) США Аарону Макфарлану в связи с убийством в 2013 году выходца из Чечни Ибрагима Тодашева. Об этом говорится в постановлении, поступившем во вторник в базу суда.

Иск был подан родственниками Тодашева в 2017 году. В заявлении подчеркивается, что он в 2013 году был застрелен в собственной квартире в городе Орландо (штат Флорида) Макфарланом во время допроса. Тодашев попал в поле зрения ФБР, поскольку был знаком с братьями Тамерланом и Джохаром Царнаевыми - организаторами теракта во время Бостонского марафона в апреле 2013 года.

Представители властей ранее утверждали, что подозреваемый набросился на сотрудников ФБР. Макфарлан якобы был вынужден открыть огонь в целях самообороны. В иске подчеркивалось, что у Тодашева не было при себе оружия и он не представлял угрозы для следователей.

Адвокаты Макфарлана в августе направили ходатайство о прекращении производства по иску. Они отмечали, что их клиент в рамках данного дела действовал в качестве представителя властей, как и другие сотрудники ФБР. Юристы сослались на вынесенное судом в 2018 году постановление, согласно которому действия сотрудников ФБР, в том числе Макфарлана, были признаны обоснованными. Адвокаты отметили, что в свете прошлых решений суда нет необходимости в продолжении разбирательства в отношении их клиента. Суд счел эти аргументы обоснованными.

По сведениям СМИ, Тодашев родился в Чечне и переехал в США в 2008 году. В том же году американские власти по просьбе молодого человека предоставили ему статус беженца, а в 2013-м он получил вид на жительство в стране. Тодашев занимался боксом и другими единоборствами. Он познакомился с Тамерланом Царнаевым в спортивном зале.

Сотрудники ФБР заявляли, что Тодашева подозревали в причастности к убийству трех человек в штате Массачусетс в 2011 году.

Теракт в Бостоне

15 апреля 2013 года два взрыва с интервалом в 12 секунд прогремели в центре Бостона (штат Массачусетс) недалеко от финишной черты ежегодного марафона. Жертвами теракта стали три человека, более 260 получили ранения. Через несколько дней после этого полиция вышла на след организаторов взрывов - братьев Царнаевых. При попытке задержания старший из них, Тамерлан, был убит. Джохар был ранен и арестован.

8 апреля 2015 года суд признал Джохара Царнаева виновным по всем 30 пунктам обвинения, после чего федеральный судья огласил смертный приговор. В июле текущего года апелляционный суд в Бостоне отменил этот вердикт, вынесенный в июне 2015-го. Суд отметил, что защита не пыталась оспорить обвинения, по которым Царнаев был приговорен к пожизненному тюремному заключению.