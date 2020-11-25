Помпео заявил, что Госдеп сделает все необходимое для передачи полномочий команде Байдена

Ведущий поинтересовался у шефа американской дипломатии, приступил ли он к консультациям с Энтони Блинкеном, которого Байден выдвинул кандидатом на пост госсекретаря в своей администрации. "Нет, - ответил Помпео. - Сегодня мы запустили процесс, в ходе которого планируем установить, что от нас требуется в связи с решением Управления по общим вопросам администрации США. Мы сделаем все, что от нас требуется по закону, мы выполним эту работу".