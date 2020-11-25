{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Выборы президента США - 2020
Обновлено 

Помпео заявил, что Госдеп сделает все необходимое для передачи полномочий команде Байдена

Госсекретарь США также сообщил, что пока не проводил консультаций со своим вероятным преемником Энтони Блинкеном
Госсекретарь США Майкл Помпео Saul Loeb/Pool via AP
Описание
Госсекретарь США Майкл Помпео
© Saul Loeb/Pool via AP

НЬЮ-ЙОРК, 25 ноября. /ТАСС/. Госдепартамент сделает все необходимое для передачи полномочий новой администрации демократа Джозефа Байдена, который объявил о своей победе на президентских выборах. Соответствующее заявление госсекретарь США Майкл Помпео сделал во вторник в интервью телеканалу Fox News.

На эту тему
Как это происходит, сколько стоит, и почему утка хромает? Вопросы о передаче власти в США

Ведущий поинтересовался у шефа американской дипломатии, приступил ли он к консультациям с Энтони Блинкеном, которого Байден выдвинул кандидатом на пост госсекретаря в своей администрации. "Нет, - ответил Помпео. - Сегодня мы запустили процесс, в ходе которого планируем установить, что от нас требуется в связи с решением Управления по общим вопросам администрации США. Мы сделаем все, что от нас требуется по закону, мы выполним эту работу".

Теги
СШАПомпео, Майкл (Майк)Выборы президента США - 2020
Госдеп отказался сообщить, готовятся ли визиты чиновников США на Тайвань
При этом заместитель госсекретаря США Кит Крак отметил, что Вашингтон ожидает продолжения партнерства с Тайбэем в рамках экономического диалога, первый раунд которого состоялся 20 ноября
Читать полностью