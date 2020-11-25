Главный инфекционист США рассчитывает продолжать работу при Байдене

НЬЮ-ЙОРК, 25 ноября. /ТАСС/. Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи надеется на то, что сможет продолжать свою деятельность по борьбе с пандемией при администрации Джозефа Байдена. Об этом сообщила во вторник телекомпания CNN .

По данным телекомпании, Фаучи подтвердил, что провел "предварительное обсуждение" с членами переходной команды Байдена и рассчитывает на продолжение дискуссий.

Со своей стороны Байден, объявивший о своей победе на выборах, в беседе с журналистами во вторник в Уилмингтоне (штат Делавэр) отметил, что Фаучи "был очень, очень полезен".

Ранее Байден, излагая свои планы борьбы с пандемией, заявлял о необходимости расширить тестирование на коронавирус, массово использовать защитные маски и перчатки, обращался с призывом к губернаторам отдельных штатов с просьбой проинформировать его о наличии индивидуальных защитных средств.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено более 12,5 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 259,4 тыс. человек, в том числе 34,3 тыс. - в штате Нью-Йорк, 21 тыс. - в штате Техас и 18,7 тыс. - в Калифорнии.