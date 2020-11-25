Власти США не комментируют возможное введение ограничений на торговлю с 28 компаниями РФ

ВАШИНГТОН, 25 ноября. /ТАСС/. Бюро по вопросам промышленности и безопасности Министерства торговли США не стало во вторник комментировать информацию о разработке списков из 117 компаний России и Китая, которые, по версии Вашингтона, могут быть связаны с ВС этих стран. Публикация таких перечней может привести к введению американскими властями ограничений на приобретение входящими в них фирмами ряда товаров и технологий США.

"Мы не можем комментировать обсуждаемые вопросы", - отметил представитель бюро в ответ на просьбу корреспондента ТАСС подтвердить информацию о создании такого рода перечней, а также их последующем обнародовании.

В Совете национальной безопасности при Белом доме, а также в Госдепартаменте пока не прокомментировали ТАСС данную информацию.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, что вашингтонская администрация готова объявить о связях 89 китайских и 28 российских компаний, в том числе работающих в аэрокосмической сфере, с ВС их стран. В перечни российских организаций входит научно-производственная корпорация "Иркут", которая является разработчиком российских ближне- и среднемагистральных узкофюзеляжных пассажирских самолетов МС-21. Источники агентства допускают, что списки могут быть впоследствии расширены.

Власти КНР выступают с осуждением данного намерения американских властей, сообщило в Twitter китайское посольство в США. Компании из Китая, отметили в дипмиссии, осуществляют свою деятельность, "строго соблюдая законы и правила принимающих стран, включая Соединенные Штаты". Как подчеркнули в посольстве, правительство США "злоупотребляет властью для оказания давления на китайские компании, что серьезно нарушает принципы рыночной конкуренции и правила международной торговли, серьезно подрывает деловое и инвестиционное сотрудничество между двумя странами".