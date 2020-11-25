Байден не ответил однозначно на вопрос о поддержке начала расследования в отношении Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 25 ноября. /ТАСС/. Демократ Джозеф Байден, который, согласно прогнозам ведущих национальных СМИ, стал избранным президентом США, не дал однозначного ответа на вопрос о том, готов ли он поддержать начало разбирательства в отношении действующего американского лидера Дональда Трампа после окончания его правления.

Байдену в эфире телеканала NBC во вторник был задан вопрос о его отношении к призывам ряда демократов начать расследование в отношении республиканца Трампа после его ухода с поста главы администрации в январе 2021 года. Журналист не пояснил, какие именно обвинения могли бы послужить основанием для начала указанной процедуры.

"Я не буду поступать так же, как поступает действующий президент - прибегать к помощи Минюста США, настаивая на том, что произошло то или иное событие", - ответил демократ. "Я читал о ряде расследований на уровне штатов. Я ничего не могу с этим поделать", - добавил он. Байден заверил, что считает своей главной задачей внушить американцам "уверенность и понимание того, что у них все получится".

Трамп и представители нынешней администрации неоднократно обвиняли сотрудников спецслужб США в том, что те вели слежку за его предвыборным штабом. По словам республиканца, его предшественник на посту президента Барак Обама, а также сам Байден были осведомлены об этом. Проверку обстоятельств начала американскими спецслужбами слежки за штабом Трампа ведет с мая 2019 года по поручению министра юстиции и генерального прокурора США Уильяма Барра спецпрокурор Джон Дарем. В октябре прошлого года стало известно, что она превратилась в уголовное разбирательство.

Всеобщие выборы в стране прошли 3 ноября. Согласно журналистским оценкам, Байден заручился поддержкой более 270 выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над Трампом в борьбе за пост главы государства. Демократ заявил, что одержал верх. Баллотирующийся на второй срок республиканец не признал поражение и объявил о решении обращаться в суды относительно подсчета голосов, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.