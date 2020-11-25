Байден сообщил, что за последнее время говорил более чем с 20 мировыми лидерами

НЬЮ-ЙОРК, 25 ноября. /ТАСС/. Демократ Джозеф Байден после того, как ведущие СМИ назвали его избранным президентом США, говорил уже более чем с двумя десятками руководителей других государств. Об этом политик сообщил во вторник в эфире телеканала NBC .

"Я поговорил уже с более чем 20 лидерами. И все они действительно очень довольны и в какой-то степени взволнованы. Америка вновь вернет свое место в мире, будет формировать коалиции", - сказал он. Байден отметил, что дал понять своим собеседникам следующее: "Америка вернулась. Мы вновь во главе".

Демократ 10 ноября сообщил, что переговорил "уже с шестью мировыми лидерами". Как он пояснил тогда, контакты, в частности, имели место с представителями Великобритании, Германии, Франции, Ирландии, Канады.

Всеобщие выборы в стране прошли 3 ноября. Согласно оценкам ведущих СМИ, Байден заручился поддержкой более 270 выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над республиканцем Дональдом Трампом в борьбе за пост главы государства. Демократ заявил, что одержал верх. Баллотирующийся на второй срок Трамп не признал поражение и объявил о решении обращаться в суды относительно подсчета голосов, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.