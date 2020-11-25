Глава МИД Южной Кореи призвала страны Центральной Азии помочь в продвижении диалога с КНДР

СЕУЛ, 25 ноября. /ТАСС/. Мир на Корейском полуострове является ключом для процветания всей Евразии. Об этом заявила в среду министр иностранных дел Южной Кореи Кан Гён Хва, выступая в Сеуле на 13-м Форуме по сотрудничеству "Республика Корея - Центральная Азия", сообщает агентство Yonhap.

Глава МИД призвала участников поддержать стремление Сеула наладить диалог с КНДР и установить прочный мир в регионе. "Мир и процветание на Корейском полуострове - это также путь к миру и общему процветанию на всем Евразийском континенте", - подчеркнула Кан Гён Хва.

Министр отметила, что, несмотря на зашедшие в тупик переговоры с КНДР, Сеул будет "решительно продолжать усилия по устранению угрозы войны и по денуклеаризации полуострова". "Несмотря на все трудности, мы не можем допустить отказа от договоренностей, достигнутых в ходе межкорейских встреч на высшем уровне и саммитов между лидерами КНДР и США. Мы не должны прекращать попытки возобновить диалог с Севером", - добавила Кан Гён Хва.

В форуме участвуют высокопоставленные представители стран Центральной Азии, в том числе ведущие дипломаты Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Туркмении и Киргизии. Как сообщает Yonhap, в ходе встречи стороны обсуждают вопросы кооперации в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции и укрепления экономического сотрудничества.