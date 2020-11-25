Экс-спикер Сената Казахстана Дарига Назарбаева вошла в предвыборный список "Нур Отан"

НУР-СУЛТАН, 25 ноября. /ТАСС/. Бывший председатель Сената (верхней палаты парламента) Казахстана Дарига Назарбаева вошла в предвыборный список правящей партии "Нур Отан" на выборах в Мажилис (нижнюю палату парламента), которые пройдут 10 января. Перечень кандидатов озвучил в среду на съезде "Нур Отан" представитель партии.

"Директор Фонда Нурсултана Назарбаева - Дарига Нурсултановна Назарбаева", - перечислил он ее имя в списке из 49 кандидатов по центральной партийной квоте.

Всего в партийный список "Нур Отан" на выборы в Мажилис вошли 126 кандидатов. Из них 77 определены по итогам внутрипартийных выборов (праймериз), 49 человек - по центральной партийной квоте. В список кандидатов вошли премьер-министр Казахстана Аскар Мамин, первый заместитель партии "Нур Отан" Бауыржан Байбек, спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин, председатель правления АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" Ахметжан Есимов, а также ряд действующих депутатов Мажилиса, представители госуправления, неправительственных организаций.

2 мая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о прекращении полномочий Назарбаевой в качестве депутата Сената. Он также выразил ей благодарность за активную и плодотворную работу на посту спикера верхней палаты.

57-летняя Назарбаева занимала должность председателя Сената с 20 марта 2019 года. Ранее она была председателем комитета верхней палаты парламента по международным делам, обороне и безопасности (с сентября 2016 года). В разные годы занимала должности заместителя премьер-министра Казахстана, заместителя председателя Мажилиса, председателя комитета по социально-культурному развитию Мажилиса, директора Фонда первого президента Республики Казахстан. Назарбаева является старшей дочерью первого президента Казахстана - лидера нации Нурсултана Назарбаева.

Очередные выборы депутатов нижней палаты парламента Казахстана, избираемых по партийным спискам, назначены на 10 января. 11 января пройдут выборы членов нижней палаты парламента, которых избирает Ассамблея народа Казахстана. В состав Мажилиса входят 107 депутатов, 98 из них избирают по партийным спискам прямым тайным голосованием. Оставшиеся девять парламентариев избирает ассамблея, которая занимается реализацией национальной политики в сфере межэтнических отношений. Кроме того, 10 января пройдут выборы депутатов местных представительных органов.