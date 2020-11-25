В США начали процесс передачи полномочий Байдену. Он представил план на первые 100 дней

Байден сообщил в эфире телекомпании NBC , что, возможно, уже в среду получит первые отчеты американских разведывательных служб, которые регулярно готовят для американского лидера. Белый дом, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в действующей администрации, разрешил предоставлять Байдену указанную информацию.

Действующий президент США Дональд Трамп между тем так и не признал свое поражение и объявил о подготовке нового крупного иска. В течение дня республиканец вновь несколько раз указывал на нарушения и фальсификации, которые, по его мнению, имели место на выборах и при подсчете голосов, однако от каких-либо решительных действий американский лидер и его избирательный штаб воздержались.

НЬЮ-ЙОРК/ВАШИНГТОН, 25 ноября. /ТАСС/. Американские федеральные ведомства начали процесс передачи полномочий предполагаемому победителю президентских выборов в США Джозефу Байдену. Он изложил во вторник свои планы на первые 100 дней после инаугурации, а также рассказал о некоторых приоритетах его администрации во внешней политике.

Байден в эфире телеканала NBC также рассказал о своих планах на первые 100 дней после инаугурации. Демократ отметил, что его курс во многом будет зависеть от "сотрудничества со стороны Конгресса". Он пояснил, что намерен "представить в Сенат законопроект, который позволит получить гражданство 11 млн нелегальных иммигрантов". Политик ранее не раз заявлял о планах сделать это в указанный период.

Сотрудники Министерства обороны США уже провели встречу с помощниками Байдена в рамках процесса передачи полномочий. Госсекретарь США Майкл Помпео в эфире телеканала Fox News сообщил, что возглавляемое им внешнеполитическое ведомство делает все необходимое по закону для передачи полномочий следующей администрации.

Демократ заверил, что контакты с представителями администрации Трампа "были добросовестными". Он отметил, что сейчас прорабатывается вопрос о получении его переходной командой информации об имеющихся планах распространения в стране вакцины от нового коронавируса. Байден добавил, что сам он с Трампом пока не говорил.

Демократ также уточнил, что с его помощниками уже связались сотрудники действующей администрации США, в том числе курирующие вопросы, касающиеся национальной безопасности. По словам Байдена, это произошло сразу же после того, как Управление по общим вопросам администрации США выразило готовность к началу процедуры передачи ему президентских полномочий. Трамп заявил в понедельник, что рекомендовал главе указанного ведомства, а также сотрудникам своей администрации "делать то, что необходимо" для передачи власти в стране. Вместе с тем глава Белого дома подчеркнул, что не признает поражения на выборах.

Демократ констатировал, что по-прежнему готов отменить ряд исполнительных указов Трампа, касающихся ослабления экологических норм. По его словам, решения республиканца "были чрезвычайно разрушительными" и отрицательным образом сказались на здоровье американцев.

Байден также отметил, что намерен принять ряд мер, чтобы местные власти, а также обычные американцы получили финансовую помощь со стороны федерального правительства. На прошлой неделе демократ заявил, что Конгрессу США текущего созыва следует одобрить план мер по стимулированию экономики страны, которой был нанесен серьезный ущерб из-за пандемии. Проводившиеся несколько месяцев Белым домом и законодателями в Конгрессе США переговоры о данных мерах зашли в тупик в конце августа.

Байден заверил, что считает важнейшей задачей укрепление единства в стране. Он не исключил, что с этой целью может выдвинуть кандидатами на должности министров бывших соперников по президентской гонке из числа однопартийцев. Он также допустил, что в его администрацию могут войти и республиканцы. Вместе с тем Байден пояснил, что в ближайшее время таких назначений ждать не стоит.

Переходная команда демократа сообщила, что в среду он планирует обратится к согражданам по случаю Дня благодарения. Этот праздник будет отмечаться в США 26 ноября.

Курс на сотрудничество с союзниками

Во время выступления в Уилмингтоне (штат Делавэр) Байден и его помощники рассказали о некоторых приоритетах новой администрации. Как полагает демократ, специалисты, которых он предлагает назначить на ключевые посты "не только восстановят, но также переосмыслят американскую внешнюю политику". Байден заверил, что при нем США вернут себе "глобальное и моральное лидерство", а также будут готовы "бросить вызов противникам и сотрудничать с традиционными союзниками".

По словам Байдена, его кандидат на пост госсекретаря Энтони Блинкен в случае назначения "вернет доверие" к внешнеполитическому ведомству США в мире. Сам Блинкен отметил во время выступления, что США "нуждаются в сотрудничестве с другими странами".

Камала Харрис, считающаяся избранным вице-президентом США, также отметила важность взаимодействия Вашингтона с союзниками. По ее словам, руководству страны предстоит "собрать и обновить" альянсы, в которых участвуют Соединенные Штаты, а также перестроить и укрепить институты национальной безопасности и внешней политики.

Линда Томас-Гринфилд, выдвинутая кандидатом на должность американского постпреда при ООН, заявила, что намерена добиваться возвращения США к многостороннему подходу в дипломатии. А бывший госсекретарь США Джон Керри, которого Байден назначил своим специальным посланником по климату, сообщил, что следующая администрация США будет добиваться заключения новых международных договоренностей, направленных на борьбу с предотвращением глобального потепления.

Как отметил сам Байден, после того, как ведущие СМИ назвали его избранным президентом США, он переговорил уже более чем с двумя десятками руководителей других государств.

Инвесторы наблюдают с оптимизмом

Индекс Dow Jones во вторник впервые преодолел отметку в 30 000 пунктов и даже поднимался в течение торговой сессии до 30 100 пунктов. Как отмечает телекомпания NBC, этот рост, в частности, вызван появлением большей определенности относительно внутриполитической ситуации в США после выборов и надеждами инвесторов на то, что процесс передачи полномочий продолжит идти надлежащим образом.

На фоне новостей о росте индексов на бирже Трамп собрал в Белом доме журналистов, чтобы выступить с заявлением. "Я лишь хочу всех поздравить с тем, что промышленный индекс Dow Jones поднялся до 30 000 [пунктов], это самый высокий показатель в истории", - сказал республиканец, также отметив успехи в разработке вакцины от коронавируса. Это выступление президента было необычайно коротким - оно продлилось около минуты, после чего глава государства покинул зал для проведения брифингов, не став отвечать на вопросы СМИ. Журналисты, помимо прочего, пытались спросить у Трампа, почему он до сих пор не признал поражение на выборах.

Рекорд Байдена

Во вторник итоги выборов были утверждены еще в нескольких американских штатах, в том числе в Пенсильвании (20 голосов выборщиков), результаты голосования в которой ставит под сомнение Трамп и его избирательный штаб. По итогам обработки бюллетеней победителем в этом штате был объявлен Байден. Он также был утвержден победителем в Неваде и Миннесоте.

В целом, согласно данным газеты The New York Times, к настоящему моменту итоги голосования сертифицированы в 25 американских штатах, остальным это еще только предстоит сделать. Несмотря на то, что в некоторых штатах обработка бюллетеней еще продолжается, по оценкам телекомпании NBC, Байден побил рекорд, став первым в истории США кандидатом, за которого на президентских выборах было подано свыше 80 млн голосов.

Тем временем Трамп по-прежнему дает понять, что не намерен прекращать судебные тяжбы. Еще утром он вновь написал на своей странице в Twitter, что считает выборы сфальсифицированными, и сообщил о подготовке его штабом очередного иска в связи с мошенничеством с бюллетенями. Других подробностей глава государства приводить не стал.

О выборах в США

Очередные президентские выборы в США прошли 3 ноября. Согласно оценкам ведущих американских СМИ, Байден заручился поддержкой более 270 членов коллегии выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над Трампом. Действующий глава администрации США не признал поражение и заявил о намерении обращаться в суды с требованием о проведении пересчета голосов избирателей, поскольку, по его убеждению, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.

Президент США избирается не напрямую народом, а штатами, за каждым из которых закреплено пропорциональное населению число голосов выборщиков - 3 ноября на всенародном голосовании утверждались их полномочия. Для победы кандидату в президенты нужна поддержка более половины коллегии из 538 выборщиков - 270 голосов. В декабре выборщики собираются в столицах своих штатов и проводят собственное голосование, по итогам которого официально определяется новый глава государства.

Члены коллегии выборщиков должны проголосовать 14 декабря. 6 января 2021 года на совместном заседании обеих палат Конгресса должны быть утверждены результаты голосования коллегии выборщиков, а 20 января пройдет церемония инаугурации избранного президента.