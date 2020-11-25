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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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Алиев заявил о переходе Кельбаджарского района под контроль Азербайджана

Президент Азербайджана поздравил с этим народ страны
Президент Азербайджана Ильхам Алиев Azerbaijani Presidential Press Office via AP
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев
© Azerbaijani Presidential Press Office via AP

БАКУ, 25 ноября. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в среду в обращении к нации о переходе под контроль Баку прилегающего к Нагорному Карабаху Кельбаджарского района.

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"Дорогие соотечественники, сегодня Кельбаджарский район освобожден от оккупации. Сердечно поздравляю по этому случаю весь азербайджанский народ", - сказал глава государства в обращении, которое было показано в эфире гостелеканала AzTV.

По словам Алиева, Азербайджан намерен восстановить железнодорожное сообщение с Нахичеванской автономной республикой.

"Уже даны предварительные поручения по восстановлению железной дороги в Нахичеванскую автономную республику", - цитирует Алиева агентство Azertag.

Он также напомнил, что уже приняты меры по восстановлению другой ветки в перешедшие под контроль Баку территории, в частности железной дороги Барда - Агдам. "Для восстановления Агдамского района и удобства людей, которые в будущем будут там проживать, эта дорога должна быть обязательно", - добавил Алиев, обещав регулярно информировать общественность о прогрессе в этом направлении.

Теги
АзербайджанАлиев, Ильхам Гейдар оглыСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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