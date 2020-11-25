Алиев заявил о переходе Кельбаджарского района под контроль Азербайджана

БАКУ, 25 ноября. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в среду в обращении к нации о переходе под контроль Баку прилегающего к Нагорному Карабаху Кельбаджарского района.

"Дорогие соотечественники, сегодня Кельбаджарский район освобожден от оккупации. Сердечно поздравляю по этому случаю весь азербайджанский народ", - сказал глава государства в обращении, которое было показано в эфире гостелеканала AzTV.

По словам Алиева, Азербайджан намерен восстановить железнодорожное сообщение с Нахичеванской автономной республикой.

"Уже даны предварительные поручения по восстановлению железной дороги в Нахичеванскую автономную республику", - цитирует Алиева агентство Azertag.

Он также напомнил, что уже приняты меры по восстановлению другой ветки в перешедшие под контроль Баку территории, в частности железной дороги Барда - Агдам. "Для восстановления Агдамского района и удобства людей, которые в будущем будут там проживать, эта дорога должна быть обязательно", - добавил Алиев, обещав регулярно информировать общественность о прогрессе в этом направлении.