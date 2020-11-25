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Майя Санду заявила, что будет проводить сбалансированную внешнюю политику

Она подчеркнула, что это является одним из ее главных приоритетов на посту главы государства

КИШИНЕВ, 25 ноября. /ТАСС/. Избранный президент Молдавии Майя Санду заявила, что будет проводить сбалансированную внешнюю политику, чтобы вывести Молдавию из изоляции. Выступая в среду на брифинге, она подчеркнула, что это является одним из ее главных приоритетов на посту главы государства.

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"Уже в первые недели мы сумели вывести внешнюю политику страны из комы. Сразу после выборов я провела телефонные переговоры с президентами Румынии и Украины [Клаусом] Йоханнисом и [Владимиром] Зеленским. Мы получили поздравления со стороны лидеров европейских стран и руководства ЕС, Российской Федерации, США, Китая и других стран. Сразу же после инаугурации будет организован визит Йоханниса в Кишинев и встреча с Зеленским", - сказала Санду, отметив что такая поддержка предоставляет Молдавии новые возможности в международном сотрудничестве.

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МолдавияСанду, Майя
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