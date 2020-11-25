Эрдоган заявил, что обсудил с Путиным расширение усилий по поддержанию мира в Карабахе

АНКАРА, 25 ноября. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в среду, что обсудил в телефонных переговорах во вторник с российским лидером Владимиром Путиным возможность расширения усилий по поддержанию режима прекращения огня в Нагорном Карабахе совместно с другими странами региона.

"Несмотря на 30-летнее опоздание, в Карабахе начал развиваться флаг Азербайджана. Вчера я обсуждал тему [режима прекращения огня в Нагорном Карабахе] с господином Путиным. Мы, Турция, Азербайджан и Россия, будем обеспечивать мир в регионе, - сказал Эрдоган во время выступления в парламенте. - Но у нас также есть шанс этот процесс улучшить. Мы также обсудили с господином Путиным работу по расширению и развитию [режима прекращения огня] с другими странами региона".

По словам Эрдогана, "если к трем государствам добавить четвертую или пятую региональную страну, то можно будет добиться другого положения дел". При этом турецкий лидер не пояснил, о каких странах идет речь.

27 сентября в Нагорном Карабахе обострилась ситуация, там начались активные бои. Баку и Ереван оспаривают принадлежность региона с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного конфликта 1992-1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно договоренностям, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, а в регионе размещаются российские миротворцы.