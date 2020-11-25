Глава МИД Ирака передал приветствие в адрес Путина от премьер-министра республики

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми передал приветствия и наилучшие пожелания президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщил в среду заместитель премьер-министра, глава МИД Ирака Фуад Хусейн на переговорах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"Позвольте воспользоваться случаем, чтобы передать вам и всему российскому руководству привет и наилучшие пожелания от президента Ирака, премьер-министра и главы Палаты депутатов. Накануне этой встречи, которую мы сейчас проводим, со мной связался премьер-министр Мустафа аль-Казыми. Он просил передать привет президенту РФ Владимиру Путину и ссылался на продуктивную телефонную беседу, которая состоялась между ними недавно", - сказал он.

Глава МИД Ирака выразил надежду, что общение по телефону по мере нормализации ситуации, связанной с пандемией коронавируса, "перейдет на стадию реальных живых визитов".

Он также отметил, что иракская сторона уделяет особое значение предстоящему девятому заседанию двусторонней межправкомиссии. Он напомнил, что последнее такое заседание проходило в Багдаде, и выразил надежду, что следующее пройдет в Москве.