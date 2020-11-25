"Америка вернулась!" Байден собрал команду из бывших членов администрации Обамы

Избранный 46-м президентом США Джозеф Байден представил во вторник кандидатов на ряд ключевых должностей в своей будущей администрации. В случае утверждения Сенатом этим людям в ближайшей перспективе предстоит разрабатывать американскую внешнюю политику и обеспечивать национальную безопасность. Впрочем, им это не впервой, они уже занимались этим не далее как четыре года назад.

Эта фраза стала еще и реакцией на публикацию в британской The Guardian , предположившей, что назначение Блинкена должно "успокоить расшатанные нервы западных союзников". По мнению газеты, оно свидетельствует о намерении нового руководства США "оставаться обычным командным игроком" в составе давних альянсов. "Внешнеполитические приоритеты в первые дни администрации Байдена будут заключаться в том, чтобы вновь присоединиться к договорам и соглашениям, из которых вышел Дональд Трамп", - написала The Guardian.

Консервативное издание National Review назвало Блинкена "космополитичным полиглотом, который по выходным будет гонять футбольный мяч с избранными дипломатами, а в будние дни заниматься возвращением Соединенных Штатов в договоры и соглашения, ратифицированные Европейским союзом и Китаем, но не американским Сенатом".

Среди республиканцев такой выбор, как и следовало ожидать, был встречен не слишком приветливо. В частности, сенаторы-республиканцы Тед Круз (от штата Техас) и Марко Рубио (от штата Флорида) сразу же высказали опасения, что Блинкен не сможет сохранить жесткий подход США к отношениям с Китаем и Кубой.

Помощником президента по национальной безопасности (должность не требует утверждения в Сенате) станет Джейк Салливан, исполнявший аналогичные обязанности в аппарате сотрудников Байдена, когда тот был вице-президентом. Руководство министерством внутренней безопасности хотят доверить Алехандро Майоркасу, работавшему ранее в этом ведомстве в должности заместителя министра. Шанс стать первой в истории женщиной на посту директора Национальной разведки США получила Эврил Хейнс, являвшаяся при Обаме сначала заместителем директора ЦРУ, а затем заместителем помощника президента по национальной безопасности.

Как написал журнал The Atlantic , "даже старые визитные карточки они могут не менять" - достаточно будет поправить одно-два слова с помощью маркера. Действительно, нынешний кандидат на пост госсекретаря Энтони Блинкен был первым заместителем главы внешнеполитического ведомства США в администрации Барака Обамы. Руководил тогда Госдепартаментом Джон Керри, который теперь согласился стать спецпредставителем президента по вопросам климата. Его бывший помощник по делам Африки Линда Томас-Гринфилд выдвинута сейчас в постпреды США при ООН. Ожидается, кстати, что при Байдене эта позиция будет возвращена на уровень члена президентского кабинета.

За время его пребывания в Белом доме США не менее десятка раз отказывались от исполнения своих международных обязательств, в том числе ядерной сделки с Ираном (к которой, кстати, приложили руку Блинкен и Салливан), Парижского соглашения по климату, Договора об открытом небе. В том же ряду - прекращение членства США во Всемирной организации здравоохранения и ЮНЕСКО, отказ от помощи Палестине и нормализации отношений с Кубой, в переговорах с которой участвовал Майоркас. Отдельной строкой проходит истекающий 5 февраля 2021 года российско-американский Договор по СНВ, продление которого администрация Трампа обставила нелепыми и невыполнимыми условиями.

Трамп целенаправленно разрушал политическое наследие Обамы, которое теперь с большим трудом придется восстанавливать Байдену и его ближайшим помощникам. Их цель - вернуть Соединенным Штатам лидерство в международных делах, отказавшись от трамповского изоляционизма под лозунгом "Америка прежде всего", и реанимировать прежние связи со своими традиционными союзниками.

"Америка вернулась!" - заявил Байден, выступая во вторник в своем родном городе Уилмингтон (штат Делавэр) в окружении членов будущего кабинета. Блинкен, в свою очередь, добавил, что, поскольку Соединенные Штаты "не могут решить все мировые проблемы самостоятельно", им нужны сотрудничество и партнерство с другими странами.

Извлечь уроки

Казалось бы, формирование Байденом такой команды должно быть с энтузиазмом встречено либеральными СМИ. Однако их первая реакция оказалась скорее настороженной, а то и неоднозначной.

Например, The Atlantic отметил, что речь идет о сверхкомпетентных профессионалах, ранее не замеченных в "невынужденных ошибках" и полностью готовых к исполнению новых обязанностей. В то же время журнал, словно опровергая собственные утверждения, указал на те самые "невынужденные ошибки", которые до сих пор очень дорого обходятся и самим США, и другим странам. И тот факт, что администрация Байдена будет сильно напоминать администрацию Обамы, кого-то может успокоить, а кого-то может не на шутку встревожить. "Если вам интересно, как эти люди будут руководить, то закройте глаза и представьте себе, что вы вернулись в 2016 год", - предложил The Atlantic, сразу же предупредив, что вот здесь-то всех ждет "плохая новость".

Она "заключается в том, что в 2016 году, когда эта сверхкомпетентная команда еще находилась у власти, в мире, особенно на Ближнем Востоке, наблюдалось нечто похожее на ночной кошмар". "Администрация Обамы, - считает журнал, - извлекла уроки из событий в Ираке, где смена режима и строительство нового государства закончились провалом. После этого она попыталась поддерживать ливийских мятежников оружием, но не госстроительством, а сирийских мятежников - ни тем ни другим. В обеих странах ситуация превратилась в катастрофическую".

На территории Ирака и Сирии появилась террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в России), а в Европу хлынул поток беженцев из Северной Африки и Ближнего Востока.

Без иллюзий

The Atlantic надеется, что из всего этого действительно можно вынести серьезные уроки. Аналогичное замечание напрашивается по поводу отношений между Вашингтоном и Москвой, но здесь дело еще сложнее. Ожидать нормализации этих отношений в обозримой перспективе едва ли возможно. Демократы, как, впрочем, и республиканцы, по-прежнему не ставят под сомнение выводы доклада спецслужб США от декабря 2016 года о вмешательстве России в американские выборы. И тот факт, что Москва это неоднократно опровергала, на ситуацию никак не влияет.

Во многом по этой причине четыре года пребывания Трампа в Белом доме стали для российско-американских отношений потерянным временем, и если кто-то делал на него ставку, то жестоко просчитался. Приход к власти в Вашингтоне администрации Байдена тоже не должен создавать никаких иллюзий, но он по крайней мере дает надежду на конструктивный диалог по такой проблеме, как контроль над вооружениями, а это в нынешних условиях уже немало.

В свое время помощник президента Джорджа Буша - младшего по национальной безопасности Стивен Хэдли отмечал, что "подлинное партнерство" между двумя странами может быть налажено только тогда, когда они разделяют общие демократические ценности. Россия и США по-прежнему придерживаются разных взглядов на проблемы демократии и прав человека и менять их, судя по всему, не собираются. Тем не менее у них сохраняется потребность во взаимодействии в ряде областей, а это создает возможность для того, чтобы не доводить дело до возобновления холодной войны, а поддерживать в двусторонних отношениях хотя бы холодный мир.

Обозреватель ТАСС Иван Лебедев