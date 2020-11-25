"Америка вернулась!" Байден собрал команду из бывших членов администрации Обамы

Избранный 46-м президентом США Джозеф Байден представил во вторник кандидатов на ряд ключевых должностей в своей будущей администрации. В случае утверждения Сенатом этим людям в ближайшей перспективе предстоит разрабатывать американскую внешнюю политику и обеспечивать национальную безопасность. Впрочем, им это не впервой, они уже занимались этим не далее как четыре года назад.
Как написал журнал The Atlantic, "даже старые визитные карточки они могут не менять" - достаточно будет поправить одно-два слова с помощью маркера. Действительно, нынешний кандидат на пост госсекретаря Энтони Блинкен был первым заместителем главы внешнеполитического ведомства США в администрации Барака Обамы. Руководил тогда Госдепартаментом Джон Керри, который теперь согласился стать спецпредставителем президента по вопросам климата. Его бывший помощник по делам Африки Линда Томас-Гринфилд выдвинута сейчас в постпреды США при ООН. Ожидается, кстати, что при Байдене эта позиция будет возвращена на уровень члена президентского кабинета.
Помощником президента по национальной безопасности (должность не требует утверждения в Сенате) станет Джейк Салливан, исполнявший аналогичные обязанности в аппарате сотрудников Байдена, когда тот был вице-президентом. Руководство министерством внутренней безопасности хотят доверить Алехандро Майоркасу, работавшему ранее в этом ведомстве в должности заместителя министра. Шанс стать первой в истории женщиной на посту директора Национальной разведки США получила Эврил Хейнс, являвшаяся при Обаме сначала заместителем директора ЦРУ, а затем заместителем помощника президента по национальной безопасности.
Согласно прогнозам американских СМИ, на пост главы Пентагона будет выдвинута кандидатура экс-заместителя министра обороны по политическим делам Мишель Флорной, а на пост министра финансов - кандидатура экс-председателя Федеральной резервной системы (центробанка) США Джанет Йеллен.
Внешнеполитические приоритеты
Среди республиканцев такой выбор, как и следовало ожидать, был встречен не слишком приветливо. В частности, сенаторы-республиканцы Тед Круз (от штата Техас) и Марко Рубио (от штата Флорида) сразу же высказали опасения, что Блинкен не сможет сохранить жесткий подход США к отношениям с Китаем и Кубой.
Консервативное издание National Review назвало Блинкена "космополитичным полиглотом, который по выходным будет гонять футбольный мяч с избранными дипломатами, а в будние дни заниматься возвращением Соединенных Штатов в договоры и соглашения, ратифицированные Европейским союзом и Китаем, но не американским Сенатом".
Эта фраза стала еще и реакцией на публикацию в британской The Guardian, предположившей, что назначение Блинкена должно "успокоить расшатанные нервы западных союзников". По мнению газеты, оно свидетельствует о намерении нового руководства США "оставаться обычным командным игроком" в составе давних альянсов. "Внешнеполитические приоритеты в первые дни администрации Байдена будут заключаться в том, чтобы вновь присоединиться к договорам и соглашениям, из которых вышел Дональд Трамп", - написала The Guardian.
За время его пребывания в Белом доме США не менее десятка раз отказывались от исполнения своих международных обязательств, в том числе ядерной сделки с Ираном (к которой, кстати, приложили руку Блинкен и Салливан), Парижского соглашения по климату, Договора об открытом небе. В том же ряду - прекращение членства США во Всемирной организации здравоохранения и ЮНЕСКО, отказ от помощи Палестине и нормализации отношений с Кубой, в переговорах с которой участвовал Майоркас. Отдельной строкой проходит истекающий 5 февраля 2021 года российско-американский Договор по СНВ, продление которого администрация Трампа обставила нелепыми и невыполнимыми условиями.
Трамп целенаправленно разрушал политическое наследие Обамы, которое теперь с большим трудом придется восстанавливать Байдену и его ближайшим помощникам. Их цель - вернуть Соединенным Штатам лидерство в международных делах, отказавшись от трамповского изоляционизма под лозунгом "Америка прежде всего", и реанимировать прежние связи со своими традиционными союзниками.
"Америка вернулась!" - заявил Байден, выступая во вторник в своем родном городе Уилмингтон (штат Делавэр) в окружении членов будущего кабинета. Блинкен, в свою очередь, добавил, что, поскольку Соединенные Штаты "не могут решить все мировые проблемы самостоятельно", им нужны сотрудничество и партнерство с другими странами.
Извлечь уроки
Казалось бы, формирование Байденом такой команды должно быть с энтузиазмом встречено либеральными СМИ. Однако их первая реакция оказалась скорее настороженной, а то и неоднозначной.
Например, The Atlantic отметил, что речь идет о сверхкомпетентных профессионалах, ранее не замеченных в "невынужденных ошибках" и полностью готовых к исполнению новых обязанностей. В то же время журнал, словно опровергая собственные утверждения, указал на те самые "невынужденные ошибки", которые до сих пор очень дорого обходятся и самим США, и другим странам. И тот факт, что администрация Байдена будет сильно напоминать администрацию Обамы, кого-то может успокоить, а кого-то может не на шутку встревожить. "Если вам интересно, как эти люди будут руководить, то закройте глаза и представьте себе, что вы вернулись в 2016 год", - предложил The Atlantic, сразу же предупредив, что вот здесь-то всех ждет "плохая новость".
Она "заключается в том, что в 2016 году, когда эта сверхкомпетентная команда еще находилась у власти, в мире, особенно на Ближнем Востоке, наблюдалось нечто похожее на ночной кошмар". "Администрация Обамы, - считает журнал, - извлекла уроки из событий в Ираке, где смена режима и строительство нового государства закончились провалом. После этого она попыталась поддерживать ливийских мятежников оружием, но не госстроительством, а сирийских мятежников - ни тем ни другим. В обеих странах ситуация превратилась в катастрофическую".
На территории Ирака и Сирии появилась террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в России), а в Европу хлынул поток беженцев из Северной Африки и Ближнего Востока.
Без иллюзий
The Atlantic надеется, что из всего этого действительно можно вынести серьезные уроки. Аналогичное замечание напрашивается по поводу отношений между Вашингтоном и Москвой, но здесь дело еще сложнее. Ожидать нормализации этих отношений в обозримой перспективе едва ли возможно. Демократы, как, впрочем, и республиканцы, по-прежнему не ставят под сомнение выводы доклада спецслужб США от декабря 2016 года о вмешательстве России в американские выборы. И тот факт, что Москва это неоднократно опровергала, на ситуацию никак не влияет.
Во многом по этой причине четыре года пребывания Трампа в Белом доме стали для российско-американских отношений потерянным временем, и если кто-то делал на него ставку, то жестоко просчитался. Приход к власти в Вашингтоне администрации Байдена тоже не должен создавать никаких иллюзий, но он по крайней мере дает надежду на конструктивный диалог по такой проблеме, как контроль над вооружениями, а это в нынешних условиях уже немало.
В свое время помощник президента Джорджа Буша - младшего по национальной безопасности Стивен Хэдли отмечал, что "подлинное партнерство" между двумя странами может быть налажено только тогда, когда они разделяют общие демократические ценности. Россия и США по-прежнему придерживаются разных взглядов на проблемы демократии и прав человека и менять их, судя по всему, не собираются. Тем не менее у них сохраняется потребность во взаимодействии в ряде областей, а это создает возможность для того, чтобы не доводить дело до возобновления холодной войны, а поддерживать в двусторонних отношениях хотя бы холодный мир.
Обозреватель ТАСС Иван Лебедев