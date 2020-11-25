Ирак надеется в 2021 году подписать с Россией 14 документов, включая сферу энергетики

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Ирак надеется в 2021 году подписать с Россией 14 двусторонних документов, которые охватывают различные сферы сотрудничества, включая нефтегазовую отрасль, здравоохранение и торговлю. Об этом заявил в среду заместитель премьер-министра, глава МИД Ирака Фуад Хусейн по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"Сейчас у нас в проработке находится в общей сложности 14 двусторонних документов, включая меморандум о взаимопонимании. Мы готовы активизировать работу по ним, чтобы подойти к заседанию двусторонней межправкомиссии, которое мы планируем провести в следующем году, к их подписанию. Эти документы охватывают различные сферы: образование, транспорт, здравоохранение, нефтегазовую отрасль, торговлю. Будем вести дело к тому, чтобы выйти на их подписание в следующем году", - сказал он.

Фуад Хусейн сообщил, что на встрече стороны обсудили вызовы в сфере безопасности внутри Ирака и на региональном уровне и пути противодействия им. Также в центре внимания находилась ситуация в Сирии и пути содействия обеспечению безопасности и нормализации жизни в арабской республике. "Что касается тематики ближневосточного урегулирования, с российской стороны прозвучали конструктивные идеи о путях урегулирования. Мы со своей стороны будем их придерживаться и через какое-то время продолжим обсуждение этой темы", - добавил он.

Также иракский дипломат выразил благодарность руководству России за активное сотрудничество в сфере антитеррора. "Подтверждаю наш настрой на сотрудничество с Россией на различных международных площадках, что отвечало бы интересам наших стран и общим интересам", - резюмировал он.

Сотрудничество по борьбе с терроризмом

Багдад рассчитывает на продвижение сотрудничества с Москвой по борьбе с терроризмом, заявил заместитель премьер-министра, глава МИД Ирака Фуад Хусейн.

"Что касается сотрудничества в сфере безопасности и антитеррора с другими странами, в частности российско-иракского сотрудничества, то оно ведется, особенно в свете того, что по-прежнему на иракской и сирийской территории присутствуют террористические ячейки, в том числе ячейки "Исламского государства" (ИГ, запрещено в РФ). Такое взаимодействие проводится, и мы готовы к его продвижению в дальнейшем", - сказал он.

"Потому что терроризм в конечном счете представляет угрозу для всех стран, в том числе и для России", - добавил Фуад Хусейн.

Боевики из ИГ оккупировали около трети иракской территории летом 2014 года. В июне того же года они захватили второй по величине город страны Мосул и объявили его столицей так называемого халифата. В 2015 году при поддержке международной коалиции иракские правительственные силы начали широкомасштабную кампанию по освобождению захваченных экстремистами районов. После поражения группировки в Ираке, о котором власти объявили в декабре 2017 года, обстановка в сфере безопасности в стране заметно улучшилась, а атаки, в том числе теракты и другие вылазки, пошли на спад.

Между тем силовые ведомства по-прежнему проводят в разных районах страны операции по уничтожению террористического подполья, боевики которого все еще осуществляют нападения на сотрудников правопорядка, армию и мирных граждан.