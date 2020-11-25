Украина расширила перечень не признаваемых паспортов РФ, выданных жителям Крыма и Донбасса

Выборы президента США - 2020

"Америка вернулась!" Байден собрал команду из бывших членов администрации Обамы

По мнению The Guardian, внешнеполитические приоритеты в первые дни администрации Байдена будут заключаться в том, чтобы вновь присоединиться к договорам и соглашениям, из которых вышел Дональд Трамп

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