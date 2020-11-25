Министр обороны ФРГ заявила, что угроза со стороны России стала очевиднее

БЕРЛИН, 25 ноября. /ТАСС/. Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр утверждает, что угроза со стороны России стала более явственной, а потому НАТО должна усилить оборонные способности и говорить с позиции силы. Об этом она заявила в среду, выступая в Бундестаге.

"Факт, что российская сторона вложила значительные инвестиции в модернизацию своих вооруженных сил, что она располагает новыми видами вооружений, что угроза стала более явственной", - считает Крамп-Карренбауэр. "Я рекомендую провести на эту тему переговоры с коллегами из стран Балтии, Швеции, Центральной и Восточной Европы", - сказала она.

"Мы должны усилить нашу позицию, - заявила министр, призвав вести переговоры с Россией по таким вопросам, как разоружение, "с позиции силы". Эта всегда была хорошая позиция германской внешней политики, и так должно остаться в будущем", - утверждала Крамп-Карренбауэр.