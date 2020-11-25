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Выборы президента США - 2020
Обновлено 

Си Цзиньпин поздравил Байдена с победой на выборах президента США

По данным Центрального телевидения Китая, председатель КНР направил поздравление телеграммой

ПЕКИН, 25 ноября. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин в среду поздравил кандидата в президенты США от Демократической партии Джозефа Байдена с победой на общенациональных выборах главы государства. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

По его данным, Си Цзиньпин направил поздравление телеграммой.

"Гармоничное и стабильное развитие китайско-американских отношений удовлетворяет интересам народов двух стран и к тому же соответствует ожиданиям всего международного сообщества, - приводит телеканал слова лидера КНР. - Надеюсь, что в дальнейшем у Китая и Соединенных Штатов не будет разногласий и противоречий в двусторонних отношениях".

Си Цзиньпин выразил надежду, что Белый дом при новом президенте будет придерживаться принципов равноправия и взаимного уважения. "Нам нужно сосредоточиться на сотрудничестве, устраняя разногласия", - уточнил он.

Как подчеркнул председатель КНР, высшее руководство в Пекине стремится к нормализации отношений с американскими властями. Си Цзиньпин также поздравил с победой на выборах Камалу Харрис, которая должна занять должность вице-президента США.

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