Пентагон впервые может возглавить женщина. Что мы знаем о ней?

У Мишель Флурной большой опыт работы как на госслужбе, так и в частных компаниях

Мишель Флурной называли одним из главных "ястребов" в администрации Обамы. Теперь она может возглавить военное ведомство в кабинете Джо Байдена. Против этого назначения выступает так называемое прогрессивное крыло демократов, которые опасаются продолжения курса бесконечных войн и оборонного лоббизма.

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Джозеф Байден все ближе к заветному креслу в Белом доме. Несмотря на то что Дональд Трамп все еще не признает поражение на выборах, он все же распорядился начать процесс передачи власти. Весь мир следит за тем, кто из американских политиков войдет в кабинет нового президента. В начале текущей недели штаб демократа раскрыл несколько кандидатур на ключевые должности. Среди них — новый госсекретарь, глава Министерства внутренней безопасности, постпред США при ООН и спецпредставитель по вопросам климата. Назначения Байдена примечательны тем, что некоторые посты в его правительстве могут впервые занять женщины. Например, демократ уже предложил сделать главой Минфина Джанет Йеллен, а главой Нацразведки — Эврил Хейнс. Раньше обе эти должности традиционно оставались за мужчинами. При этом в кабинете будущего президента все еще много вакантных мест. К примеру, до сих пор не ясно, кто возглавит Министерство обороны, где за четыре года правления Трампа сменилось два руководителя. Скорее всего, при Байдене оборонное ведомство также возглавит женщина. Обещанного четыре года ждут В июне 2016 года, еще будучи вице-президентом, Джо Байден выступал с докладом на мероприятии Центра новой американской безопасности (CNAS). Эта организация существовала благодаря значительной государственной поддержке. Главой центра была Мишель Флурной, занимавшая ранее должность заместителя помощника министра обороны по вопросам стратегии при президенте Билле Клинтоне, а также должность заместителя министра обороны по вопросам политики при президенте Обаме. Объявляя Байдена, Флурной назвала его одним из главных архитекторов национальной безопасности. Тот, как пишет Defence News, в свою очередь отметил, что глава CNAS стоит первой в списке на должность министра обороны при президенте Хиллари Клинтон.

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"Я напишу для нее рекомендацию", — пошутил вице-президент под аплодисменты публики. Хиллари Клинтон так никогда и не сформировала свое правительство. Избиратели предпочли доверить это Дональду Трампу. Зато Байден получил такую возможность и, кажется, решил сдержать данное в 2016 году слово. С его победой на выборах 59-летняя Мишель Флурной, у которой за плечами годы работы в оборонном секторе, остается главным кандидатом на пост главы Пентагона. Это назначение сделает ее первой женщиной в истории США на этом посту. И это всего через пять лет после того, как Минобороны официально сняло последние гендерные ограничения для отдельных позиций. "Мишель Флурной была бы отличным министром обороны", — считает Кори Шак, бывший сотрудник службы национальной безопасности в администрации Буша, ныне работающий в Американском институте предпринимательства. — Она прекрасный руководитель, знает ведомство и его проблемы, у нее есть повестка, которая может улучшить работу министерства". Военный лоббист Флурной очень хорошо известна американским политикам и военным экспертам. Она участвовала в разработке стратегий по ведению войн в Ираке и Афганистане, была одним из главных авторов концепции по борьбе с повстанцами, а также неизменно выступала за повышение расходов на оборону.

При этом интересы Флурной никогда не ограничивались госсектором. С 2013 по 2016 год она работала советником в компании The Boston Consulting Group, где с ее приходом резко увеличилось число военных контрактов. Кроме того, она стала членом совета директоров Booz Allen Hamilton — еще одной ведущей консалтинговой фирмы, известной своими связями с оборонной промышленностью. О возможности назначения Флурной главой Пентагона много говорили еще в 2014 году, когда Обама уволил с этой должности республиканца Чака Хейгела. Однако тогда она сама отказалась рассматривать вакансию из-за "семейных обстоятельств". После прихода в Белый дом республиканцев Флурной ушла из руководства CNAS и основала консультационную группу по стратегическим рискам WestExec Advisors. Ее партнером стал Энтони Блинкен — нынешний кандидат Джо Байдена на должность госсекретаря, а сотрудниками фирмы были многие другие коллеги из Пентагона и Белого дома. Компания помогала оборонным предприятиям продавать продукцию Министерству обороны и другим государственным учреждениям. Стратегический взгляд В 2016 году Флурной стала соавтором доклада CNAS под названием "Расширение американской власти". В документе рассматривалось то, как внешняя политика идущей на выборы Хиллари Клинтон должна отличаться от политики Обамы. Авторы доклада выступали за поставки оружия на Украину, указывали на угрозы со стороны Ирана, а также призывали активизировать боевые действия в Ираке и Сирии. Во многом администрация Трампа придерживалась этой повестки.

Оборонное сообщество не ожидает от Флурной радикальной смены курса. Если анализировать интервью, которые она в разное время давала Defence News, основные задачи военного ведомства останутся прежними. Наибольшей угрозой для Америки Флурной считает Китай, она также собирается заниматься внедрением в войска современных технологий и добиваться политического нейтралитета в рядах американской армии. К тому же она выступает за контроль над вооружениями, что может быть на руку Москве. Измениться могут не задачи, а подходы нового руководителя. По мнению Флурной, Вашингтону необходимо отказаться от "близорукого" подхода администрации Трампа к американо-китайским отношениям и оставить сторонам пространство для координации. "Есть множество различных вопросов — будь то предотвращение новой пандемии, или борьба с изменением климата, или борьба с распространением ядерного оружия в Северной Корее, где нам, нравится это или нет, приходится иметь дело с Китаем как с партнером, иначе мы не сможем решить проблему", — считает она. При этом однажды в одном из своих интервью Флурной заявила о способности США "потопить флот КНР в Южно-Китайском море за 72 часа", что вызвало резкую критику в Пекине. Оппозиция со стороны демократов Вероятное назначение Флурной может столкнуться с серьезной оппозицией в лице так называемого прогрессивного крыла демократов. Как пишут аналитики Джек Детш и Робби Гремер в статье для The Foreign Policy, некоторые демократы стремятся оспорить кандидатуру Флурной, опасаясь, что она станет продолжателем американского курса "бесконечных войн". Многим вспоминается провальная политика США времен Обамы на Ближнем Востоке, которая спровоцировала различные очаги конфликтов от Сирии и до Йемена. К тому же законодателей смущают лоббистские связи потенциального министра.

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