СМИ: израильские военные готовятся к возможному удару США по Ирану

ВАШИНГТОН, 25 ноября. /ТАСС/. Израильские военные ведут подготовку к возможному нанесению США удара по Ирану, хотя прямых сведений о таких планах американской стороны нет. Об этом сообщает в среду информационный портал Axios.

"Вооруженным силам Израиля в последние недели поручено готовиться к возможному удару США по Ирану до ухода [из Белого дома] президента Дональда Трампа. Правительство Израиля поручило готовиться не потому, что имеются данные о нанесении подобного удара, а в связи с ожиданием израильскими высокопоставленными чиновниками "очень уязвимого периода" до инаугурации [демократа Джозефа] Байдена 20 января 2020 года", - отмечает издание.

По мнению военных, ответ Ирана напрямую или через связанные с ним силы в Сирии, Ливане и секторе Газа может затронуть еврейское государство. "Представители руководства Израиля надеются, что США заранее уведомят о любом ударе по Ирану, однако обеспокоены, что времени может быть недостаточно для подготовки", - говорится в статье.

Газета The New York Times 16 ноября выступила с утверждением, ссылаясь на источники, что президента США Дональда Трампа на совещании 12 ноября отговорили от идеи нанесения удара по подземному заводу в иранском Натанзе, предназначенному для обогащения урана.