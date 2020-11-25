Главный инфекционист США подтвердил, что начал консультации с командой Байдена

НЬЮ-ЙОРК, 25 ноября. /ТАСС/. Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи приступил к консультациям с переходной командой демократа Джозефа Байдена, который объявил о своей победе на президентских выборах в США. С таким заявлением Фаучи выступил в среду утром в интервью телекомпании ABC.

Ведущий поинтересовался у главного американского инфекциониста, связывался ли он с Байденом, после того как Управление по общим вопросам администрации США вынесло решение о запуске процедуры передачи полномочий. "Нет, лично с ним - нет, но я уже общался с представителями его команды, - указал Фаучи. - Я консультировался с Роном Клайном, [которого Байден назначил руководителем аппарата сотрудников Белого дома]".

"Пока мы не обсуждали ничего конкретного относительно планов на будущее", - подчеркнул инфекционист. Телекомпания CNN во вторник сообщила, что Фаучи начал "предварительное обсуждение" с членами переходной команды Байдена и надеется на то, что сможет продолжать свою деятельность по борьбе с пандемией при его администрации. Со своей стороны Байден в беседе с журналистами во вторник в Уилмингтоне (штат Делавэр) отметил, что Фаучи "был очень, очень полезен".

По данным Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 12,5 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 259 979 человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.

Всеобщие выборы в стране прошли 3 ноября. Согласно оценкам ведущих СМИ, Байден заручился поддержкой более 270 выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над республиканцем Дональдом Трампом в борьбе за пост главы государства. Демократ заявил, что одержал верх. Баллотирующийся на второй срок Трамп не признал поражение и объявил о решении обращаться в суды относительно подсчета голосов, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.