Reuters узнал о планах США ввести новые санкции против организаций из России и Китая

ВАШИНГТОН, 25 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты введут санкции против четырех организаций из РФ и КНР, которые, по мнению Вашингтона, содействуют ядерной программе Ирана. Как передает агентство Reuters , с таким заявлением выступил спецпредставитель США по Ирану и Венесуэле Элиотт Абрамс.

По его словам, соответствующие меры будут приняты уже в среду. Абрамс добавил, что администрация действующего президента республиканца Дональда Трампа продолжит давление на Тегеран и не прекратит вводить санкции до тех пор, пока это будет возможно. "У нас будет следующая неделя, а потом еще одна неделя, а потом еще одна - и так по декабрь-январь. Будут санкции, связанные с вооружениями, с оружием массового уничтожения, связанные с правами человека. Так что это продолжится еще пару месяцев - до самого конца", - приводит агентство его слова.

По мнению Абрамса, новая администрация демократа Джозефа Байдена не сможет сразу же радикально изменить политику в отношении Ирана и переговоры о возобновлении участия Вашингтона в соглашении с Тегераном займут многие месяцы. Байден ранее в предвыборной программе заявлял о возможности возвращения США в ядерную сделку.

3 ноября в США прошли всеобщие выборы. Согласно оценкам ведущих американских СМИ, кандидат от Демократической партии Джозеф Байден заручился поддержкой более 270 выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над Трампом. Демократ объявил о своей победе на выборах. Баллотирующийся на второй срок Трамп не признал поражение и заявил о намерении обращаться в суды, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны партии соперника.

Будущее Совместного всеобъемлющего плана действий в отношении иранской ядерной программы оказалось под вопросом после одностороннего выхода из него США 8 мая 2018 года и введения Вашингтоном санкций против Тегерана в сфере нефтяного экспорта. По версии исламской республики, остальные участники, прежде всего европейцы, не в полной мере придерживаются своих обязательств в экономической части соглашения, поэтому ядерная сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла. В связи с этим Иран приступил к поэтапной приостановке выполнения своих обязательств по соглашению, касающихся обогащения урана и исследовательской деятельности, а в начале января заявил о завершении этого процесса.