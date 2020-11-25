Fox: Трамп намерен посетить Пенсильванию, где его юрист выскажется о нарушениях на выборах

НЬЮ-ЙОРК, 25 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп планирует в среду посетить штат Пенсильвания, где его личный адвокат Рудольф Джулиани выступит на собрании местных законодателей из рядов Республиканской партии, посвященном предполагаемым нарушениям на президентских выборах. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источник.

Телеканал не располагает сведениями о том, планирует ли Трамп выступить на неофициальном собрании членов комитета по вопросам политики верхней палаты законодательного собрания Пенсильвании, где у республиканцев большинство. Неизвестно также, во сколько ожидается прибытие президента США в Пенсильванию. Начало встречи законодателей запланировано на 12:30 по местному времени (20:30 мск). В случае, если Трамп посетит Пенсильванию, это будет его первой рабочей поездкой с момента проведения всеобщих выборов 3 ноября.

Во вторник губернатор Пенсильвании демократ Том Вулф заявил, что местные власти утвердили итоги голосования на президентских выборах в этом штате, согласно которым победу одержал демократ Джозеф Байден. Согласно последним данным, размещенным на сайте секретаря штата, Байден набрал 50% голосов, его соперника поддержали 48,8% проголосовавших. Отрыв демократа превышает 80 тыс. голосов.

В минувшую субботу окружной суд Пенсильвании отклонил иск штаба Трампа, требовавшего признать недействительными почти 700 тыс. бюллетеней, поданных по почте в этом штате на выборах 3 ноября. Трамп аргументировал исковую жалобу ссылкой на якобы допущенные на выборах в этом штате нарушения. Республиканец утверждал, что из-за этого победа в Пенсильвании должна быть присуждена ему.