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В штабе Байдена заявили, что не считают необходимыми его личные консультации с Трампом

Представитель избирательного штаба демократа Кейт Бедингфилд подчеркнула, что в штабе Байдена довольны тем, как осуществляется процедура передачи полномочий будущей администрации

НЬЮ-ЙОРК, 25 ноября. /ТАСС/. Прямые консультации по передаче полномочий между демократом Джозефом Байденом и действующим президентом США Дональдом Трапом не являются необходимостью. Об этом заявила в среду представитель избирательного штаба демократа Кейт Бедингфилд на брифинге, трансляция которого ведется в Twitter штаба политика.

Она подчеркнула, что в штабе Байдена довольны тем, как осуществляется процедура передачи полномочий будущей администрации. "Наша команда уже начала получать информацию, необходимую для успешного продолжения этого процесса, - сказала Бедингфилд. - Но мы не считаем, что избранному президенту Байдену необходимо напрямую общаться с президентом Трампом, чтобы получать эту информацию".

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Трамп, Дональд
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