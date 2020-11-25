Соцпартия Молдавии внесла в парламент законопроект об отмене ограничений на телеканалы РФ

КИШИНЕВ, 25 ноября. /ТАСС/. Крупнейшая в Молдавии Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) зарегистрировала в парламенте законопроект о снятии запрета на аналитические и новостные программы российских телеканалов. Об этом ТАСС сообщила вице-председатель парламентской комиссии по культуре, образованию, науке, молодежи, спорту и средствам массовой информации, депутат Адела Раиляну.

"Мы зарегистрировали этот законопроект и будем добиваться снятия запрета, который подвергли критике не только журналисты в нашей стране, но и представители международных организаций", - сказала Раиляну.

Закон о внесении поправок в Кодекс о телевидении и радио был в принят в декабре 2017 года по инициативе правящей тогда Демократической партии Молдовы, которую возглавлял бежавший из страны олигарх Владимир Плахотнюк. Закон предусматривает запрет на ретрансляцию в стране информационных, информационно-аналитических, политических и военных передач из стран, которые не ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. Под запрет подпали в основном передачи российских телеканалов.

Действующий президент Молдавии Игорь Додон тогда отказался подписать этот документ, и Конституционный суд, который также контролировал Плахотнюк, временно отстранил его от должности, после чего документ вместо президента подписал тогда председатель парламента Андриан Канду.

Партия социалистов Республики Молдова, которая контролирует 37 из 101 мандата в нынешнем парламенте, неоднократно предлагала отменить этот закон, но у нее нет необходимого для этого большинства голосов. Ее инициативу не поддерживают ни оппозиционные правые партии, ни Демпартия, которая является автором закона.