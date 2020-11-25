Минский суд назначил журналисту "Белсат" 15 суток ареста

МИНСК, 25 ноября. /ТАСС/. Минский суд назначил корреспонденту вещающего на Белоруссию польского телеканала "Белсат" Игорю Ильяшу 15 суток административного ареста за участие в протестной акции, сообщила в четверг Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).

Журналисту "Белсат" Игорю Ильяшу суд назначил 15 суток за участие в пикетировании 26 октября", - сказано в сообщении. В этот день, отмечает БАЖ, около Красного костела в Минске проходил совместный марш студентов и пенсионеров, однако в это время журналист находился в другом месте.

24 ноября Ильяш перестал выходить на связь, его телефон был отключен, в квартире журналиста его брат обнаружил протокол изъятия компьютера, телефона, позже выяснилось, что Ильяш находится в изоляторе временного содержания в Минске. В ассоциации также уточнили, что Ильяш - муж журналистки "Белсата" Катерины Андреевой. Ее задержали 15 ноября во время съемок акции протеста у так называемой Площади перемен в районе улицы Червякова в Минске. Андрееву арестовали на два месяца по обвинению в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок.

24 ноября БАЖ сообщала, что со дня выборов президента журналистов задерживали 363 раза. По подсчетам ассоциации, 77 журналистов подверглись административному аресту. 12 журналистов находятся в изоляторах временного содержания по административным или уголовным делам.