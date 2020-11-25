Сенат Франции одобрил резолюцию с просьбой к правительству признать Нагорный Карабах

ПАРИЖ, 25 ноября. /ТАСС/. Сенат Франции принял резолюцию, в которой содержится призыв к правительству страны о признании непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Об этом свидетельствуют результаты проведенного в среду голосования. За принятие резолюции проголосовали 305 французских сенаторов из 306 участников заседания.

"[Сенат] призывает правительство Франции признать Нагорно-Карабахскую Республику и использовать это признание как инструмент переговоров в целях установления прочного мира", - говорится в одобренном документе.

В свою очередь госсекретарь при МИД Франции Жан-Батист Лемуан выразил мнение, что "одностороннее признание Карабаха не пойдет никому на пользу" и не будет служить посредническим усилиям. Он напомнил, что Франция, являющаяся участницей минской группы ОБСЕ, выступает за выполнение достигнутого 9 ноября соглашения о прекращении огня сторонами конфликта. Как пояснили эксперты, резолюция носит рекомендательный характер и не является обязательной для выполнения правительством.

Согласно тексту резолюции, Сенат призывает "к немедленному выводу азербайджанских вооруженных сил и их сторонников с территорий, захваченных в результате военных операций, проведенных в регионе с 27 сентября". Авторы резолюции рекомендовали властям страны "в рамках минской группы настаивать на обеспечении защиты населения путем размещения под ее эгидой международных сил в соответствии с рекомендациями мирного плана 2007 года".

"[Сенат] призвал к проведению международного расследования военных преступлений, совершенных в Нагорном Карабахе, в том числе в отношении гражданского населения и применения оружия, запрещенного международным правом", - отмечается в документе. Авторы также считают важным, чтобы правительство содействовало "возобновлению в рамках минской группы переговоров о долгосрочном урегулировании конфликта". Резолюция призывает к "восстановлению границ, определенных в 1994 году, обеспечению безопасности армянского населения и права на возвращение перемещенных лиц, а также к сохранению культурного и религиозного наследия".

Кроме того, сенаторы рекомендовали правительству "сделать выводы о той роли, которую играют турецкие власти, и рассмотреть с европейскими партнерами наиболее решительные ответные меры".