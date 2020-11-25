Пашинян назвал исторической резолюцию Сената Франции с требованием признать Карабах

ЕРЕВАН, 25 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал "историческим решением" резолюцию Сената Франции с призывом к правительству страны о признании Нагорно-Карабахской республики. Соответствующее заявление премьер разместил в среду на своей странице в Facebook.

"Решение Сената Франции историческое. Международное признание Арцаха (непризнанной Нагорно-Карабахской республики - прим. ТАСС) входит в международную повестку", - написал Пашинян.

В среду Сенат Франции принял резолюцию, в которой содержится призыв к правительству страны о признании Нагорного Карабаха. За принятие документа проголосовали 305 французских сенаторов из 306 участников заседания. Как пояснили эксперты, резолюция носит рекомендательный характер и не является обязательной для выполнения правительством.