МИД Франции считает, что одностороннее признание Карабаха не пошло бы никому на пользу

ПАРИЖ, 25 ноября. /ТАСС/. Госсекретарь при МИД Франции Жан-Батист Лемуан считает, что одностороннее признание Нагорно-Карабахской Республики не пошло бы на пользу ни одной стороне. Соответствующее заявление он сделал в среду, выступая во время обсуждения предложенной Сенатом Франции резолюции с просьбой к правительству о признании независимости Нагорно-Карабахской Республики.

"Одностороннее признание Францией независимости Нагорного Карабаха не пошло бы на пользу никому, - подчеркнул представитель МИД Франции. - Это не в интересах ни Армении, ни Нагорного Карабаха, ни Франции, ни европейских партнеров, ни сопредседателей Минской группы [ОБСЕ]". По его словам, это "не политика правительства Франции, это не политика Армении, это не политика партнеров".

Он напомнил, что ни одно государство не признало Нагорный Карабах, в том числе и Армения. "Франция может играть посредническую роль только при доверии к ней каждой из сторон, - подчеркнул Лемуан. - К этому вопросу следует подходить в духе правды и ответственности, осознавая все последствия такого шага". "Карабахская проблема может найти решение не в результате одностороннего жеста, а только в результате диалога сторон", - указал он.

"Сегодня стороны, как никогда ранее, нуждаются в поддержке сопредседателей Минской группы, чтобы продолжать этот диалог", - заключил дипломат, подчеркнув, что "символическое признание не представило бы никакой пользы для мирного процесса".

Ранее Сенат Франции большинством голосов одобрил резолюцию с просьбой к правительству о признании Нагорно-Карабахской Республики. Документ носит рекомендательный характер.

Об обострении в Карабахе

27 сентября в Нагорном Карабахе обострилась ситуация, там начались активные бои. Баку и Ереван оспаривают принадлежность региона с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного конфликта 1992-1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Как сообщил российский лидер, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, а в регионе размещаются российские миротворцы.