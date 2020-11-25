МИД Азербайджана назвал резолюцию Сената Франции по Карабаху провокацией

БАКУ, 25 ноября. /ТАСС/. Резолюция Сената Франции, призывающая правительство страны признать независимость Нагорного Карабаха, может оцениваться только как провокация, сообщила в четверг пресс-служба МИД Азербайджана, комментируя принятое французскими парламентариями решение.

"Принятие Сенатом абсолютно предвзятой резолюции может расцениваться только как провокация. Видимо, французские армяне широко используют тематику конфликта в предвыборных целях", - говорится в сообщении пресс-службы азербайджанского внешнеполитического ведомства.

В МИД подчеркнули, что резолюция не имеет юридической силы. "Но с учетом политического значения этого документа его принятие во Франции, имеющей посреднический мандат, вызывает серьезные сомнения в нейтралитете этой страны", - отмечается в сообщении. МИД Азербайджана посоветовал Сенату Франции "заняться способствующей миру, стабильности и прогрессу в регионе деятельностью, вместо того чтобы принимать предвзятые резолюции".

Ранее в среду Сенат Франции принял резолюцию, в которой содержится призыв к правительству страны о признании Нагорного Карабаха. За принятие документа проголосовали 305 французских сенаторов из 306 участников заседания. Как пояснили эксперты, резолюция носит рекомендательный характер и не является обязательной для выполнения правительством.